移民署科員遭中共闖入飯店調查 梁文傑提醒這件事

國人赴中頻遭留置盤查、關押，陸委會今日公布兩起案件。（圖擷取自陸委會臉書）

國人赴中頻遭留置盤查、關押，陸委會今日公布兩起案件，有移民署、關務署的公務人員前往中國旅遊，遭到中共國安人員闖入飯店房間，要求交出手機內LINE通訊紀錄。陸委會發言人梁文傑表示，不要以為你的職級不夠高，就不會被盤查，公務員沒事不要去。

陸委會統計，自2024年1月至今年4月30日止，台灣民眾赴中失聯、遭留置盤查或遭限制人身自由案件，累計高達343人，今年4月再增13人。13當中，7人失聯、2人遭留置盤查、4人遭限制人身自由。

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梁文傑在陸委會記者會表示，我們在4月接獲2名公務人員赴中旅遊，分別是移民署、關務署的科員，他們在中國期間，深夜遭中共國安人員進入下榻的旅館房間內詢問，對方詢問家庭成員、學經歷、赴中目的、任職單位工作內容，檢查手機通訊聯絡人、微信通聯記錄等，時間大約2至4個小時，因為這兩人返台後都有通報，所以我們知道這件事。

梁文傑指出，由這兩起案件可知，中共事前就已經掌握公務人員的相關資訊，連行程住在哪裡都知道。以前中共通常是邊境入關時帶到小房間盤查，現在大部分是深夜跑到當事人住宿地點詢問。

梁文傑進一步說，中共早期是接觸軍警人員，然後加以吸收，最近案件是包括海巡署、地檢署的檢察官，現在是有移民署、關務署，這些都是中共要擴大接觸的對象。

梁文傑強調，陸委會要提醒公務人員，不要以為你的職級不夠高、官位不夠大，就不會有被盤查的風險。要去中國前要報備、請假，回來後通報相關狀況，切記帶去的手機不要有敏感資料，最好是帶空白手機，當然沒有事就不要去。

媒體問及，兩起案件是因公出差或個人旅遊？梁文傑回應，這兩人是去觀光，不是因公，觀光行程反而危險性比公務整團去更高。

梁文傑研判，中共對於台灣軍公教人員是希望掌握一些資料，大家知道移民署、關務署有些資料，前陣子有人說健保署要列入國家重要機密機關，所以這些都是中共會接觸的對象，公務人員沒事就不要去。

梁文傑說，中共檢查手機很簡單，就是叫你把手機拿過來當場打開，就看裡面LINE、唯信，包括郵件信箱、支付紀錄都看。這2位是算在4月遭留置盤查統計裡面，因為情況特殊，所以我們特別提醒。

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