劉世芳外甥遭懲獨株連 民進黨批：中共跨境輸出紅色恐怖

內政部長劉世芳（見圖）被中共列為「台獨頑固份子」，台資企業榮炭公司5日宣布，已解除劉的外甥顏文群在台灣與中國子公司全部職務。（資料照）

內政部長劉世芳被中共列為「台獨頑固份子」，台資企業榮炭公司5日宣布，已解除劉的外甥顏文群在台灣與中國子公司全部職務。對此，民進黨今（7日）表達最嚴厲譴責，指出中共再度違反文明底線對台灣民眾「跨境鎮壓」，不僅肆意對台灣企業「政治脅迫」，還把施壓對象擴及親友，根本是古代「連坐法」的翻版，令人匪夷所思。

民進黨中國部今透過臉書撰文表示，中共自公布「懲獨22條」、設置「舉報信箱」以來，對台灣的恐嚇施壓就從未停止。如今更變本加厲到認定「一人有罪，牽連親屬」地步，宛如重回中國封建帝王專制時期的「株連九族」，更形同「ㄧ夕回到文革時期」。這只會讓全世界都看清中共「專制極權」的本質，以及毫無文明底線、踐踏普世人權的惡質。

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「中共就是想要塑造人人有罪、人人自危的恐怖統治氛圍！」中國部盤點，無論是中國繼續蟬聯國際人權組織4月報告「跨境鎮壓最嚴重國家」榜首，或是近期徐春鶯被揭露「替中共監視在台中配群體」，再到顏文群的案例，都可看出中共「跨境鎮壓」的手段與力度。「紅色恐怖」不僅針對中國人民，輸出到香港，現在更想延伸與擴張到台灣民眾。

中國部重申，中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬；中共從來沒有統治過台灣一天，無論是「懲獨22條」、「反分裂法」或任何其他形式的中國「惡法」，對台灣人都不具有任何的管轄權力。

中國部強調，中共當局惡意打壓台灣的國際空間、施壓脅迫在中國發展的台灣企業、迫害恫嚇參與兩岸交流的人民，這樣的滿滿「惡意」，證明了中國就是造成兩岸關係緊張、破壞台海情勢穩定、輸出威權擴張的「最大禍源」。

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