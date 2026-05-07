李四川諷蘇巧慧「一代傳一代」好命？周軒反譏：罵到蔣萬安、洪孟楷

國民黨新北市長參選人李四川今天（7日）在淡水造勢行程致詞時，諷刺對手的命比較好，「一代傳一代」，他自己則是「歹命做工程」。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川今天（7日）在淡水造勢行程致詞時，諷刺對手（民進黨新北市長參選人蘇巧慧）的命比較好，「一代傳一代」，他自己則是「歹命做工程」，跑選舉不到2個月已被「抹得更黑」；對此，民進黨新北市議員翁震州反批說，李四川對於網軍爭議、親弟弟的環保流氓與家族違建爭議一直問A答B，如今又因為在台北市副市長任內亂放垃圾桶而導致鼠患，「李四川既沒口才又沒能力」，如何讓市民相信會是好的市長人選？

翁震州指出，輝達本來就在台北市，也只願留在台北，請李四川不要任意收割，現在還因為李四川在台北市副市長任內因為亂放垃圾桶，導致鼠患產生，難怪網友戲稱李四川是「鼠國的鼠」（中國四川簡稱為「蜀」），「李四川既沒口才又沒能力，市民如何相信你有能力領導呢？」

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政治工作者周軒反批說，李四川說的「一代傳一代」其實是罵台北市長蔣萬安、藍委洪孟楷等人，李四川先前才說絕不攻擊對手，如今卻是張牙舞爪、一天到晚謾罵。

周軒說，李四川這一番說詞形同自打臉，他在3月14日才信誓旦旦說自己「絕不攻擊對手」，怎麼才過1個多月就馬上失憶？李四川是否一離開台北，就把老鼠的問題丟給台北市長蔣萬安，還踢兩腳「政四代」的蔣萬安？

周軒批評說，李四川努力包裝自己的工程形象，但實際上卻張牙舞爪，蘇巧慧從未主動批評李四川，李四川卻像是拿著槌子亂敲亂打，還波及國民黨內的自己人，奉勸李四川好好面對自己的家族在小琉球的違建爭議，與在台北市留下的鼠患爛攤子。

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