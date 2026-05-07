台南擬調整水肥處理費 議員籲先提升量能再談漲價

南市環保局研議提升水肥處理效能及費率合理化。圖為業者卸肥至投入口。（南市環保局提供）

針對水肥處理費與收受量能議題，台南市議會今（7）日多位議員提出質詢，南市環保局表示，現行水肥代處理費率為本市產生者每公噸130元，外縣市則採專案申請，每公噸600元，然而，經估算每公噸實際處理成本約達1000元，現行收費與成本仍有明顯落差，未來將朝費率合理化方向研議。

環保局指出，水肥處理費用包含設施建置、土地取得、操作維護、水肥轉運及地方回饋等多項成本。相較其他縣市每公噸約50至400元的收費標準，台南並非最高，但考量調整費率恐增加業者負擔，甚至轉嫁至民眾，後續將依法辦理預公告及召開說明會，廣納各界意見，兼顧產業發展與市民權益。

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在量能方面，目前台南市3處水肥收受場所每日總收受量能約450公噸，今年平均每日進場量約389公噸，整體仍有餘裕，運作情形穩定。

為提升處理效率，環保局已與水利局研議改善設施，規劃將安平區海興段水肥投入口管線口徑由200毫米擴增至400毫米，目前正辦理土地撥用程序，工程完成後，預期可提高每日收受上限，減少業者因額滿無法即時進場、需延後處理的情形，提升清運調度彈性與環境衛生品質。

不過，市議員陳怡珍指出，現階段處理量能並未明顯提升，若貿然調漲費用，恐衝擊相關產業，甚至引發民怨，強調應優先提升處理效率，再檢討收費標準。市議員周嘉韋則表示，接獲公會反映，環保局要求7天內回覆意見，時間過於倉促，且在量能未提升前即調漲價格，恐形成「以價制量」的問題，實際總量未減反而增加業者負擔，最終成本恐轉嫁至民眾，要求市府提供各縣市收費比較，作為政策評估依據。

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