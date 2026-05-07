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    首頁 > 政治

    新北民政局提案增設三峽火化場停車空間 議員批偷渡殯葬設施強力反對

    2026/05/07 16:51 記者黃子暘／新北報導
    新北市三峽火化場停車空間不足，民政局提案市庫支付2205萬元作為火化場旁私有土地取得費用，新北市議會今（7）日在大會審議此案。（記者黃子暘攝）

    新北市三峽火化場停車空間不足，民政局提案市庫支付2205萬元作為火化場旁私有土地取得費用，新北市議會今（7）日在大會審議此案。（記者黃子暘攝）

    新北市三峽火化場停車空間不足，民政局提案市庫支付2205萬元作為火化場旁私有土地取得費用，新北市議會今（7）日在大會審議，市議員林銘仁、蘇泓欽均表態反對。兩人說，議會對此案附帶決議是只許蓋停車空間，不能增設相關殯葬設施，民政局提案卻仍納入殯葬設施，不尊重議會。民政局長林耀長說，此案95％面積均為停車場建設。2名議員持續表態反對，要求撤案，副議長陳鴻源裁定此案延後討論。

    林銘仁說，此案附帶決議就是要求刪除殯葬設施，民政局今日提案為何仍將殯葬設施納入？難道議會附帶決議無效？不要堅稱「大部分」是做停車場設施，要求民政局尊重議會決議，他同意做停車場，但要將殯葬設施去掉，否則他不同意通過此案。

    蘇泓欽則批評，此案就是民政局要偷渡蓋禮廳、牌位區等殯葬設施，議會沒有授權此事，他們的選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）已有一座火化場、一座垃圾焚化爐，民政局先前說要重建市立殯儀館（板殯）蓋不起來，要蓋來土樹三鶯？

    林耀長回應，此案95％面積都是做停車場，因過年期間，包括板殯在內，都要用臨時貨櫃放大體，對往生者較不尊重，現況仍有適度的牌位區、冰櫃需求，三峽案也迫切需要停車空間擴建，願意對禮廳重新評估，此案規劃建3間小型禮廳、增設110個停車位。

    蘇泓欽說，沒有不同意蓋停車場，請民政局評估好再來提案。林銘仁則表態民政局未按照議會決議刪除殯葬設施內容，要求退回此案。主席陳鴻源裁定此案延後討論。

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