補教業者拿政府標案涉性侵未成年 嘉市教育處：已登錄不適任

嘉市議員王浩（右）今天以「狼師滾出教育界，保護孩子責無旁貸」為題，總質詢教育處長郭添財（左）。（記者丁偉杰翻攝）

嘉義市議員王浩今天總質詢以「狼師滾出教育界，保護孩子責無旁貸」為題，指一名蘇姓補教男業者，涉嫌長期對補習課業的一對未成年兄弟檔伸狼爪，猥褻強制性交50次以上，日前被嘉義地院判刑13年，詢問市府後續因應作為。教育處長郭添財回應說，已將蘇男登錄於全國不適任人員系統，嚴禁其進入教育現場，後續將依法召開不適任人員認定委員會續處，以行政手段全力守護學生安全。

王浩說，蘇男在2016至2019年間犯案，嘉市訂定兒童課後照顧中心教育人員不適任人員查核機制，但對於蘇男竟然沒有查核到；補習班、安親班、才藝班、體育隊等這些每天跟孩子相處幾個小時的大人，制度上幾乎是把關真空，應加強這類「非編制內」人員查核。

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王浩指出，有家長反映，蘇男之前的公司常拿到市府其他局處標案，讓很多人擔心，怎會與這樣的廠商合作，教育界又該如何防制這樣的大人欺負小孩，如此行為讓家長絕對無法忍受。

郭添財表示，經查，蘇男為該補習班共同設立人，但並非該班負責人、班主任或教師，亦未任職於嘉市其他補習班。

郭添財說，針對蘇男涉案，教育處於4月10日獲悉當日即完成現勘，除要求該補習班針對行政違失立即改善外，已將蘇男登錄於全國不適任人員系統，嚴禁其進入教育現場。後續將依法召開不適任人員認定委員會續處，以行政手段全力守護學生安全。

已故議員蔡文旭曾於2023年5月在議會總質詢，揭露蘇男所屬廠商近幾年拿到市府多個最有利標標案，金額達千萬元以上，質疑蘇男常與建設處長田長沛、智慧科技處長郭軒志吃飯，當年元月3人同遊泰國，田、郭2人毫不避諱與職務有關廠商來往，恐違反公務員廉政倫理規範、採購人員倫理準則之嫌；田、郭2人後來遭市府政風處調查，如今已不在市府團隊。

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涉案蘇男（中）曾被披露與時任嘉市府建設處長田長沛（左）、智科處長郭軒志（右）於2023年元月同遊泰國。（資料照）

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