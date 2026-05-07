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    首頁 > 政治

    高齡換照新制 台南議員促擴增健檢換照點

    2026/05/07 15:55 記者洪瑞琴／台南報導
    高齡換照下修至70歲，南市議員沈家鳳、陳秋宏、市議員參選人呂維胤今（7）籲請交通局、警察局應協同監理單位明確宣導，增加換照健檢的體檢所。（呂維胤服務處提供）

    高齡換照下修至70歲，南市議員沈家鳳、陳秋宏、市議員參選人呂維胤今（7）籲請交通局、警察局應協同監理單位明確宣導，增加換照健檢的體檢所。（呂維胤服務處提供）

    高齡換照下修至70歲，南市議員沈家鳳、陳秋宏、市議員參選人呂維胤今（7）為長者發聲，籲請交通局、警察局應協同監理單位明確宣導如何換照，也應該增加換照健檢的體檢所，至少應該1區1個點，不要讓長者疲於奔命，擔憂無照駕駛挨罰。

    沈家鳳指出，高齡換照下修至70歲的新制度最近困擾許多長者，有人說要主動換照、有人說要等候監理站通知，說法不一讓人無所適從，但是因為汽車駕照連動機車輕型駕照，如果汽車駕照被取消，也會連帶騎機車時變成無照駕駛，若汽車駕照被取消，無論開車或騎輕型機車都會變成無照駕駛，將面臨高額罰款，警察局應該要妥善因應與配套。

    陳秋宏說明，實際了解過後，正確的版本是等候監理站通知再換即可，監理站將於6月啟會寄發通知，再去做健檢、換照，合格者可以使用至75歲，年滿75歲維持3年換照即可，交通局、警察局、監理站等相關單位應該出面宣導，讓長者知道換照時間，避免人心惶惶，甚至誤觸違規、面臨高額罰鍰。

    呂維胤指出，目前高齡換照需要至醫院及體檢代辦所來做相關檢查，然而根據監理站提供的資料，全台南僅有17家配合換照健檢，以原南市區來說，南區、安平、中西、安南區都沒有，溪北地區也僅有新營、其他區都沒有，光以台南市70歲以上長者來說超過24萬6千人、佔總人口13%，僅17個點絕對無法消化，更何況對行政區內沒有健檢所的長者非常不方便，呼籲交通局協調監理站廣增健檢所。

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