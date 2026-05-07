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    首頁 > 政治

    民眾憂毛孩誤食鼠餌 北市環保局稱「寵物應先吃飽再出門」網傻眼

    2026/05/07 17:29 即時新聞／綜合報導
    吳祖欣表示，他相信飼主都會先把寵物餵飽再帶出門，才不會飢不擇食吃鼠餌。（記者王藝菘攝）

    吳祖欣表示，他相信飼主都會先把寵物餵飽再帶出門，才不會飢不擇食吃鼠餌。（記者王藝菘攝）

    台北市近期爆發「安鼠之亂」，市府表示將首推「鼠類偵防師」應對，也在信義區投放鼠餌站。被問及許多飼主擔心毛小孩誤食到鼠餌，北市環保局信義區隊消毒班長吳祖欣受訪時表示，他相信飼主都會先把寵物餵飽再帶出門，才不會飢不擇食吃鼠餌，讓網友批評，「沒養過寵物才會講這種話，你吃飽了看到檳榔還是酒都會偷吃了，更何況是毛小孩」。

    北市環保局在信義區投放鼠餌，讓許多民眾擔心帶寵物出門時毛小孩會誤食，吳祖欣在受訪時說，他相信一般的民眾在飼養寵物時，都會先把寵物餵飽，不會說一隻寵物帶出來是很餓的狀態，讓寵物飢不擇食，去吃很難吃的鼠餌。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「沒養過寵物才會講這種話，你吃飽了看到檳榔還是酒都會偷吃了，更何況是毛小孩」、「那要防蚊是不是請北市政府請人員先餵飽蚊子？」、「從上到下都在蔣幹話欸」、「所以難吃的毒餌 老鼠會吃嗎？如果不會光放一堆毒藥在路上要幹嘛？」、「台北有養毛小孩的朋友們自求多福吧」、「毛小孩可以先餵飽就不會吃老鼠藥，怎麼想出來的天才造句」。

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