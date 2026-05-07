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    首頁 > 政治

    軍購預算最快明表決 林俊憲無奈：藍白最有可能硬推3800億版本

    2026/05/07 16:16 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    立法院長韓國瑜昨四度召集朝野黨團協商國防特別條例草案，仍四度破局，預計最快明日在立法院院會進行表決。對此，民進黨立委林俊憲表示，照現在的消息，藍白最有可能還是硬推3800億的版本。在第一線看他們吵了好幾個月，「說實話，要是國民黨始終堅持3800億的版本到底，我還比較看得起他們」。

    林俊憲在臉書發文表示，現在很明顯，3800億就是中國要的、讓台灣軍事實力最弱化的版本，那8000億又是怎麼回事？不就是國民黨內有人首鼠兩端、既要又要，不想得罪選民、更不敢惹怒中國嗎？

    林俊憲指出，真正能讓台灣國防最強化、美方也始終支持的版本，就是行政院版1.2兆，沒有第2種。結果吵了幾個月，院版幾乎沒有被討論。再講白一點，拖延的寶貴時間、討論的社會成本，全都是花在讓國民黨自己內鬥上，然後讓全台灣一起承擔後果。

    他無奈說，現在只希望明天能順利表決，讓軍購至少往前一步，畢竟3800億也好、8000億也好，說實話，有差嗎？事情不會到這裡就結束，只有等到表決定案，讓國民黨再也不能逃避，他們才會真正看到，「後果」究竟有多可怕？

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