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    首頁 > 政治

    展現外交軟實力 蕭美琴邀紐西蘭國會訪團聆賞排灣祭典組曲

    2026/05/07 15:48 記者蘇永耀／台北報導
    蕭美琴副總統與「紐西蘭跨黨派國會議員訪問團及NSO國家交響樂團（台灣愛樂）」見面，盼兩國在文化交流上有更多合作互動。（總統府提供）

    蕭美琴副總統與「紐西蘭跨黨派國會議員訪問團及NSO國家交響樂團（台灣愛樂）」見面，盼兩國在文化交流上有更多合作互動。（總統府提供）

    蕭美琴副總統今（7）日與「紐西蘭跨黨派國會議員訪問團及NSO國家交響樂團（台灣愛樂）」見面，誠摯歡迎紐西蘭國會議員訪團來台，盼兩國在文化交流上有更多的合作互動。現場也有我方的精彩表演活動，彰顯外交軟實力。

    副總統抵達後，首先與訪團一起欣賞NSO國家交響樂團中提琴演奏蕭泰然《外出人》曲目，以及TBT泰武古謠傳唱排灣祭典組曲《迎祖靈之歌》、《歡樂歌》；接著聽取NSO國家交響樂團赴美巡演鳳凰城場之Taiwanese Pop-up Fair選品介紹。

    總統府說，今年正值美國建國250週年及5月「台美人傳統週」，NSO擔任「文化大使」，將與「TBT泰武古謠傳唱」合作赴美國巡演，將最純粹的部落吟唱與精湛的古典樂交織，讓世界再次看見台灣。

    訪賓一行包括紐西蘭國會議員普格（Maureen Pugh）、韋伯（Duncan Webb）、麥娔薾（Laura McClure）、威爾森（David Wilson）等。

    TBT泰武古謠傳唱排灣祭典組曲《迎祖靈之歌》、《歡樂歌》。（總統府提供）

    TBT泰武古謠傳唱排灣祭典組曲《迎祖靈之歌》、《歡樂歌》。（總統府提供）

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