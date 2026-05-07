為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蔡明彥赴友邦踩點挨批高調 徐巧芯：總統安全應嚴格標準檢視

    2026/05/07 15:47 記者羅國嘉／台北報導
    國民黨立委徐巧芯今受訪表示，國安工作優先考慮「安全」，必須「謹慎」，任何可能影響總統安全、國家安全的細節，都應該接受最嚴格的標準檢視。（記者羅國嘉攝）

    國民黨立委徐巧芯今受訪表示，國安工作優先考慮「安全」，必須「謹慎」，任何可能影響總統安全、國家安全的細節，都應該接受最嚴格的標準檢視。（記者羅國嘉攝）

    總統賴清德出訪史瓦帝尼遭中共阻撓，外界質疑國安局長蔡明彥的事前踩點行程過於高調。對此，國民黨立委徐巧芯表示，這樣高調的作法，外界自然會擔心會不會增加安全風險？讓有心人士掌握總統行程與維安資訊，因此她的立場很簡單，國安工作優先考慮「安全」，必須「謹慎」，任何可能影響總統安全、國家安全的細節，都應該接受最嚴格的標準檢視。

    針對外界對國安局「不夠低調」的質疑，蔡明彥稍早說明，他個人具有兩種身分，一方面是國家情報首長，在國家情報工作方面，「我們當然要非常低調的來進行，在檯面下來推動相關的合作」；但他另一個身分則是特勤中心指揮官，在特勤的義務上，必須站到第一線來進行相關維安的整備，就如同歷屆總統的維安整備規劃。

    徐巧芯指出，只要是中華民國元首，代表中華民國出訪友邦，都是國家的外交工作，從前總統陳水扁、馬英九、蔡英文，到現在的賴清德，相信所有國人都希望行程平安順利、邦誼穩固，這點沒有藍綠之分，也因此，國安維護更必須步步為營。

    徐巧芯表示，賴清德原定4月底出訪史瓦帝尼，但在總統尚未抵達當地，整體維安任務尚未完全結束前，蔡明彥赴當地踩線，拜訪國王恩史瓦帝三世、副總理札杜莉的合影就已提前曝光，外界自然會擔心。

    徐巧芯認為，外交曝光與國安風險之間，必須取得平衡，尤其國安局長既是情報首長，同時也是特勤維安最高指揮官，肩負情報、維安責任，就更應該顧全大局，以總統的出訪維安為最高原則，應權衡整體利弊做出最好的判斷。過去歷任總統出訪，都可能面臨各種外部干擾與突發狀況，國安團隊向來都是低調再低調、謹慎再謹慎。現在局長卻在任務尚未完成前，提前公開踩線資訊，還公開與當地政要合影，當然會讓外界產生疑慮。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播