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    首頁 > 政治

    登記黨內初選綠營歐陽霆提四大政見 邀鄉親來打「期中考」成績

    2026/05/07 15:53 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣議員歐陽霆端出四大政見，邀請鄉親共同來為這次「期中考」與「社會實驗」的選戰打分數。（歐陽霆團隊提供）

    新竹縣議員歐陽霆端出四大政見，邀請鄉親共同來為這次「期中考」與「社會實驗」的選戰打分數。（歐陽霆團隊提供）

    新竹縣議員歐陽霆今天到民進黨新竹縣黨部完成議員黨內初選登記，他表示，在許多地方建設與補助款長期遭到凍結的艱困情況下，坦言曾認真思考過「該不該繼續連任」；幾經思索，他決定將這次選戰定義為對自己的一次「期中考」與「社會實驗」，邀請鄉親共同來打分數。

    歐陽霆表示，礙於資源長期遭凍結，團隊這幾年只能將所有的心力投注在「嚴格把關縣府預算」與「推動交通改革」等硬核工作上。雖然處於缺乏傳統資源綁樁的劣勢，他仍決定再次挺身而出，「作為對自己問政表現的一次期中考，也是一場社會實驗」，希望能測試看看「不靠傳統資源綁樁、純粹以強力監督與推動改革為主」的模式，在地方上究竟可不可行。

    他期盼這場實驗的結果能為未來想加入政治工作的年輕朋友，提供一個充滿希望的範本。為此，他賦予自己另一個重要目標——「讓青年的聲音，有機會在新竹縣擴展」。

    歐陽霆強調，竹北是一座充滿活力的年輕城市，新竹縣的未來需要更多具備進步價值的年輕世代參與。帶著這份初衷，他端出涵蓋四大面向政見，力拼竹縣共好：

    1 、人本交通與智慧治理： 推動人本交通以保障行人路權、導入智慧交通管理改善壅塞問題，並升級公共運輸、推動共享運具普及。

    2 、全齡照顧與安心成長： 增設公托公幼以減輕家庭負擔、落實校園安全與在地就學權益、擴大長者照護據點服務，並爭取各年齡層疫苗補助。

    3 、優質環境與食安把關： 增建特色公園與綠地休閒空間，強力監督環境污染稽查，並嚴格把關食安衛生。

    4 、陽光議會與公開透明： 持續推動議會公開透明，強化市民參與公共事務的權利。

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