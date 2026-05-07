立院初審通過18歲公民權修法 時力：莫因修憲高門檻而功敗垂成

立法院內政委員會7日審查公職人員選舉罷免法及總統副總統選舉罷免法修正草案，內政部長劉世芳等官員列席。（記者叢昌瑾攝）

立法院內政委員會今（7）日初審通過「公職人員選舉罷免法修正草案」、「總統副總統選舉罷免法修正草案」，選舉權年齡下修18歲，並建請憲法法庭、立院修憲委員會同步啟動釋憲、修憲工作。對此，時代力量表示，朝野對18歲公民權已具高度共識，縱觀全球也有多國如此制定青年選舉權，呼籲立院各黨團儘速完成協商，以「直接修法」落實青年參政權改革。

時代力量表示，台灣青年在年滿18歲後，即可參與公投、擔任公職，並須服兵役、納稅，承擔完整的法律責任，卻無權透過選票決定國家的未來。時代力量直言「這是台灣制度中，最荒謬的權責不對等。」

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國內曾在2022年舉行18歲公民權修憲公投，即便朝野一致支持、公民複決獲過半同意，最終卻因修憲門檻過高而未能通過。時力強調，過往修憲案的功敗垂成，不應成為青年公民權停滯不前的理由。

針對外界質疑下修投票年齡是否有違憲疑慮，時代力量也引述前大法官黃虹霞等多位法律學者的見解強調，「憲法」第130條「中華民國國民年滿20歲者，有依法選舉之權」之規定，無論從文義解釋或基本權保障的角度，應理解為選舉年齡的「最低保障」，而非「最高限制」。

時代力量說，憲法並未禁止立法者透過法律賦予18歲國民參政權，更不應被曲解為阻擋青年參政的障礙。立法院只要直接修訂兩部選罷法，將投票年齡下修至18歲，即可立即保障青年的公民權。

時代力量指出，目前國民黨、民進黨、民眾黨皆已提出兩部選罷法修法草案，內政委員會今日亦正式完成初審。法律路徑、社會共識、民意基礎，三項條件均已具備。

時代力量進一步表示，放眼全球，235個國家與地區中，已有95%將投票權年齡設定在18歲或以下，台灣沒有理由繼續等待。時代力量呼籲立法院各黨團拿出當年修憲案的共識，儘速完成兩部選罷法的黨團協商與三讀程序，透過直接修法落實18歲公民權。

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