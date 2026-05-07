李四川酸蘇巧慧「一代傳一代」命較好「歹命做工程曬黑」又被抹更黑

國民黨新北市長參選人李四川（站者中）今致詞暗對手蘇巧慧是一代傳一代，她的命較好，他則是「歹命做工程」，不只做工程曬黑，也被「抹得更黑」。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川五日被週刊爆出名下持分位於屏東縣小琉球的農業區土地涉違法興建鐵皮屋並分割出租的爭議後，今天跑行程似乎對競選對手蘇巧慧加大「批判」力道，他致詞暗指蘇巧慧是一代傳一代，她的命較好，自己則是「歹命做工程」，一步一腳印，他才跑選舉行程不到兩個月，不只做工程曬黑，也被「抹得更黑」，他直呼「選舉沒有必要這樣」。

李四川今出席新北市戰警總會淡水分會餐敘聯誼活動，逐一向各桌敬酒「搏暖」，也在台上高歌盡歡，爭取現場逾120位退休員警支持，他致詞說，新北市長侯友宜前幾天告訴他：「我（李四川）現在碰的對手，比他（侯友宜）那時候大概強了好幾倍」，為什麼強了好幾倍？李四川解釋，侯友宜以前對的只有一個人，「我現在對的是兩個人」，侯友宜說「人家口才好、又會選舉，我不是，我老實又不會講」。

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李四川強調，距離今年底選戰大概還有5、6個月，「我現在已經被抹到，不只我做工程是曬了很嘿，也被抹得更黑，因為我跑還沒到兩個月，本來原來是1個把輝達引進來，把大巨蛋做好的優秀副市長，現在變成黑道，抹黑我的ＡＩ，我一直認為選舉沒有必要是這麼樣子，而應該讓一步一腳印做事的人，能出來為這個社會、國家努力」。

他說，「我們（跟侯友宜）兩個都相同，一個拿鐵鎚、一個拿槍，只會做事情，不會好好選舉」他拜託現場所有戰警一定要支持他，他強調，從工程所有公務系統，「我是一步一腳印，沒有像對手，她（蘇巧慧）是一代傳一代，她的命比較好，我本來『出身』命就沒多好，所以歹命做工程，沒有關係，再怎麼樣都是為社會進步來努力，他盼大家以支持侯友宜的力量來支持他，「我絕對全力以赴接侯市長交下來所有的任務，這樣好不好？」眾人高呼「川伯凍蒜」。

李四川還說，他昨晚跟侯友宜談了好久，侯友宜細數現在新北市要做的所有的工程，他說「我一定承接，而且不只工程，原則上，你只要交下來的市政，我一定會全力以赴，達成你該要完成所有的任務」。

國民黨新北市長參選人李四川（戴眼鏡敬酒）今出席新北市戰警總會淡水分會餐敘聯誼，逐一向各桌敬酒「搏暖」。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川（右）與新北市戰警總會淡水分會會長陳國強（左）及其妻子在台上高歌。（記者黃政嘉攝）

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