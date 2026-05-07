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    首頁 > 政治

    力主通過行政院版 府：在野無論3800億或8000億版都排除國防自主

    2026/05/07 15:28 記者蘇永耀／台北報導
    總統府發言人郭雅慧7日主持「總統直選30週年」系列活動記者會。（記者塗建榮攝）

    總統府發言人郭雅慧7日主持「總統直選30週年」系列活動記者會。（記者塗建榮攝）

    總統府發言人郭雅慧今天表示，國際關注台灣是否展現強化自我防衛信心與決心，呼籲朝野支持行政院提出的8年新台幣1.25兆元國防特別條例版本。她說，目前在野黨所提方案排除無人機及國防自主產業鏈，是一大警訊；她盼國防特別條例能在川習會前於立法院順利過關。

    郭雅慧受訪表示，美日菲聯合軍演正在進行中，日本、菲律賓等國都持續強化國防能力，國際持續關注台灣對於自我防衛能力、國防有沒有強化信心跟決心，這個意志力展現是國際現在希望了解的。

    郭雅慧表示，台灣民意近7成希望能夠通過國防相關預算；因此，她呼籲立法院不分藍綠極力促成，但目前談論的無論3800億或是8000億元在野黨版本都排除國防自主，包括無人機，還有相關國防自主產業鏈，這是一大警訊。她並強調，希望能夠以完整版行政院所提出的8年1.25 兆元，讓預算順利過關。

    媒體詢問外傳北京當局對在台協力者施壓，川習會前不能通過軍購特別條例草案。郭雅慧則再次呼籲，希望強化國防條例能夠盡速在立法院過關，不要分藍、不要分綠，能夠一致以強化國防作為目標，川習會前希望國防特別條例能夠順利過關。

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