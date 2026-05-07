蔣萬安破5成支持度贏到底？ 沈伯洋：台北市民更在意1件事

民進黨內呼聲甚高的台北市長人選沈伯洋（中）。（資料照）

2026台北市長選戰藍綠對決態勢漸明，新台灣國策智庫今（7日）發布民調顯示，國民黨籍現任市長蔣萬安以52.9%支持度，大幅領先民進黨立委沈伯洋的29.7%。對此，沈伯洋回應，比起民調起伏，台北市民更在意誰比較有能力發現並解決問題，而非把問題推給市民，且應盡快解決基層人力不足的問題。

新台灣國策智庫今天召開記者會，公布委由趨勢民調執行的「台北市長選情評估」。結果顯示，蔣萬安獲得52.9%的支持度，沈伯洋為29.7%，另有17.4%無明確意見。藍綠雙方差距高達23.2個百分點。

請繼續往下閱讀...

若進一步交叉分析，支持蔣萬安者，以信義區、市議員第三選區、女性、20至39歲、教育程度為高中職、政黨傾向為國民黨和台灣民眾黨的比例較高。支持沈伯洋者，以大同區、第四選區、男性、40歲以上、教育程度為初中或國中、政黨傾向為民進黨的比例較高。

對此，沈伯洋接受本報訪問表示，畢竟民進黨中央選對會尚未決定，感謝支持自己的人，至少做為台北市民，希望看到的是充分討論，「我們都是希望台北變更好。」

沈伯洋說，比起民調起起伏伏，台北市民更在意誰比較有能力發現問題、解決問題，而不是把問題推給市民。大家共同來討論要怎麼解決問題，一定才是市民的期待。

沈伯洋並呼籲，希望能夠趕快解決基層人力不足的問題，台北市目前是公務員數一數二外流嚴重的城市，應該要考慮以更好的資源留住人才。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法