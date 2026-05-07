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    首頁 > 政治

    女力集結！民進黨號召「烏貓戰隊」 3天2夜打造選戰即戰力

    2026/05/07 14:37 記者陳政宇／台北報導
    民進黨性平部今天舉行「2026 烏貓 oo-niau 戰隊：年輕女性政治影響培力營3.0」發布記者會。（記者王藝菘攝）

    民進黨性平部今天舉行「2026 烏貓 oo-niau 戰隊：年輕女性政治影響培力營3.0」發布記者會。（記者王藝菘攝）

    2026九合一大選倒數近兩百天，朝野陣營積極備戰。民進黨性別平等事務部今（7日）召開記者會，宣布啟動「2026烏貓戰隊：年輕女性政治影響培力營3.0」，招收60位20至35歲的年輕女性參加，預計7月3日至5日於台北舉行，課程涵蓋選戰模擬與性平視角，目標打造選戰即戰力。

    性平部主任李晏榕指出，今年適逢彭婉如逝世三十週年，營隊特別致敬當年「黑貓助選團」勇往直前的精神；同時，將延續全女性的溫暖支持環境，除邀請基層耕耘的女性地方鄉鎮市長分享經驗，更規劃「模擬選戰」、「國際交流」與「女路走讀」等多元課程，透過實戰演練與跨國經驗分享，培力年輕女性成為推動民主與性平價值的關鍵力量。

    李晏榕說明，本次營隊將招收60位年齡介於20至35歲的年輕女性參加，報名自今天中午起至5月27日截止，相關資訊可參考民進黨性平部社群平台，歡迎對公共事務與政治參與有興趣的女性踴躍報名，加入「烏貓 oo-niau 戰隊」。

    與會的民進黨立委范雲感性談到，政治與生活密不可分，唯有具備性別視角，才能讓平等真正落實。例如去年她成功推動「地方制度法」修法，將婦女保障名額調整為「任一性別比例不得低於三分之一」，這不僅保障女性參政，也讓制度更公平。

    以「政治素人」背景踏入國會的立委張雅琳觀察到，目前的政策環境仍缺乏女性視角，導致育兒與照顧責任多由女性獨自承擔，期待更多女性加入政治場域，打破長期以男性視角為主的政策盲點。

    營隊隊輔蜜莉則分享，她去年身為學員，在營隊中自由、舒適的交流場域，與許多來自不同背景的隊友建立良善堅毅的情誼。今年做為隊輔，期待能進一步了解台灣的歷史與立法進程，並連結全台愛台灣的女性，建立起屬於女性在職涯、生活與情感上的支持體系，讓彼此在公共參與的路上不再孤單。

    民進黨性平部主任李晏榕說明，本次營隊除邀請女性地方鄉鎮市長分享經驗，更規劃「模擬選戰」、「國際交流」與「女路走讀」等多元課程。（記者王藝菘攝）

    民進黨性平部主任李晏榕說明，本次營隊除邀請女性地方鄉鎮市長分享經驗，更規劃「模擬選戰」、「國際交流」與「女路走讀」等多元課程。（記者王藝菘攝）

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