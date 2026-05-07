因應日相高市「FOIP2.0」新戰略 國安局評估台日3大關鍵合作

民進黨立委邱志偉關切台日在「FOIP2.0」新戰略下的合作契機，國安局長蔡明彥揭露台日三大關鍵領域合作，包括海上灰帶襲擾、海底電纜情報交換、關鍵礦物與能源及AI資通訊安全領域。（圖取自國會頻道）

針對日本首相高市早苗提出的「FOIP 2.0」新戰略，民進黨立委、立院推動FOIP自由開放印太促進會會長邱志偉今（7）日質詢時，要求國安局應積極將台日關係融入日本新版自由開放印太合作架構，並將台灣在海域安全、關鍵通訊、資安防護及供應鏈韌性上的戰略角色，轉化為具體政策建議。

立法院外交及國防委員會今天開始審查115年度中央政府總預算案關於國家安全局收支公開及機密部分，僅進行詢答環節。

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邱志偉質詢指出，日本新版FOIP 2.0已不再只是傳統經貿合作，而是進一步延伸至數據、能源、通訊、海域安全與關鍵基礎設施韌性等國安層級議題。面對中國持續擴張海權、加大灰色地帶行動，台灣不能只停留在被動因應，而應主動提出可與日本對接的合作項目，讓台灣成為自由開放印太架構中不可或缺的實質參與者。

國安局局長蔡明彥答詢時證實，國安局已針對「海底安全與電纜韌性」、「海上安全與應對中共灰色地帶襲擾」、「資安與AI」等3大關鍵領域，評估與日方展開合作規劃。

蔡明彥指出，台日雙方均為島國，對於對外通訊安全與海域安全具有高度共同利益。第一大合作領域是「海底安全與電纜韌性」。由於台灣長期承受中共在海底電纜、通訊安全與海域干擾上的威脅，已累積相當多應處經驗，日方對台灣經驗表達高度興趣，也希望共同強化海底通訊安全與海域基礎設施韌性。

第二大合作領域則是「海上安全」及應對中共「灰色地帶襲擾」，蔡明彥說，台日目前都面臨中共海上騷擾與灰色地帶行動威脅，相關單位已針對中共海上威脅樣態、襲擾模式及相關情資，與日方進行具體資訊對接與情資交換，以共同防範中國海權擴張對區域安全造成的挑戰。

另針對第三大合作領域為「資安與AI」，蔡明彥指出，這也是目前台日雙方正密切注意並加強合作的重點方向。

邱志偉進一步建議，未來應將能源韌性（如天然氣與石油供應）及關鍵礦物合作也納入架構中，甚至邀請韓國參與，建立更穩固的多邊合作機制。此外，爭取日本支持台灣加入CPTPP並成立入會工作小組，也是台日FOIP合作的重要內涵。

針對日本放寬「防衛裝備移轉三原則」，邱志偉也呼籲國安局應主動評估並與國防部、外交部協調，爭取日本在「救難、輸送、警戒、監視、掃海」等5類非戰鬥性裝備上與台灣深化合作，以強化台灣海域執法、災害救援、海上搜救與關鍵基礎設施防護能量。

邱志偉強調，台日合作不能僅靠想像，也不能只停留在友好口號。國安局作為國家安全重要幕僚機關，應將相關情資研判、合作可行性與政策建議，具體提供給國防部、外交部及相關部會，形成跨部會政策推動能量。台灣若要在FOIP 2.0中取得更明確位置，就必須主動提出可合作、可執行、可制度化的具體方案。

他說，面對中國威脅升高與印太安全環境快速變化，台灣應把握日本提出FOIP 2.0的契機，將台日合作從理念推進到制度，從安全對話推進到具體能力建構，讓台灣成為印太民主陣營不可取代的關鍵節點。

蔡明彥回應，國安局將針對各項合作可能性持續進行評估與規劃，並與相關部會分享研判成果，協助台灣在自由開放印太架構中扮演更具實質意義的角色。

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