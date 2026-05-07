軍購特別條例拚明表決？ 賴士葆：藍白8000億有共識盼盡速定調

提出折衷版「3800億元+N」等於8000億的藍委賴士葆表示，不知道明天是否會表決，但希望盡快定調，藍白兩黨對總額已有共同基礎上推動，明天應該有機會，至於上次黨團大會支持8000億版的立委蠻多的，是否獲得黨內多數共識，仍待明日黨團大會確認。（記者羅國嘉攝）

立法院長韓國瑜昨四度召集朝野黨團協商國防特別條例草案，仍然破局，由於草案已逾一個月協商冷凍期，最快明（8日）立法院院會就可表決。對此，提出折衷版「3800億元+N」等於8000億的藍委賴士葆表示，不知道明天是否會表決，但希望盡快定調，藍白兩黨對總額已有共同基礎上推動，明天應該有機會，至於上次黨團大會支持8000億版的立委蠻多的，是否獲得黨內多數共識，仍待明日黨團大會確認。

賴士葆今被問及明天軍購特別條例是否會表決？賴指出，不知道，但希望此事盡快定調，盼明天就透過表決處理，因為民眾黨提出是8000億元版本。他昨天也講3800億元+N，N是4200億元加起來是8000億元，所以藍白兩黨已在這樣共同基礎上來推，明天應該有機會，但是否如各界所願仍需視黨團與院會情況而定。

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媒體追問，N是4200億元黨內有多少人支持？賴士葆表示，4月底開黨團大會時，支持8千億全部的人蠻多的，且黨主席鄭麗文昨與立法院長韓國瑜見面時，也說3800億元+N，N要具體化，因此他提出修改條例第6條，新增「如國防部接獲美國軍購發價書，最高可再增列至8000億元」是否能夠再次獲得最後大家多數的同意，要看明天的黨團大會。

至於是否擔心軍購在川習會後才通過，賴士葆說，希望不會盼盡速通過。萬一川習會後沒有第二批發價書，就沒有4200億元，因為4200億一定建構在美方第二波的發價書，沒有的話就沒有了。

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