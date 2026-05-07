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    首頁 > 政治

    蔣萬安領先沈伯洋23％穩了？ 學者劉嘉薇揭「選戰3階段變數」

    2026/05/07 14:21 記者陳政宇／台北報導
    新台灣國策智庫今天召開台北市長民調發佈記者會，邀請台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇評論。（記者田裕華攝）

    新台灣國策智庫今天召開台北市長民調發佈記者會，邀請台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇評論。（記者田裕華攝）

    2026台北市長選戰煙硝味漸濃，民進黨鎖定立委沈伯洋上陣。台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇今（7日）分析，台北市長蔣萬安的支持度已顯著超越國民黨基本盤，展現跨越政黨認同；目前選戰初選受選民社會背景的影響較大，中期聚焦政黨認同與候選人特質，進入後期則要留意突發事件的衝擊。

    新台灣國策智庫今天召開記者會發布台北市長選戰民調，蔣萬安以52.9%支持度，大幅領先沈伯洋的29.7%，雙方差距高達23.2個百分點。

    針對影響投票行為的變數，劉嘉薇以「因果漏斗模型」進行剖析，目前距離選舉約半年，選民的性別、年齡與教育程度等社會背景是初期觀察重點；進入選戰中期，政黨認同、候選人表現以及人格特質將成為影響關鍵；越接近選舉的時候，一些突發事件、或是選區內的議題則變得很重要。

    劉嘉薇觀察，該民調顯示台北市民對民進黨傾向為36.1%，國民黨僅28.5%，而蔣萬安的支持度以超越其所屬政黨的認同度，亦即超越政黨認同，高支持度與其上任至今58.8%的整體滿意度也呈現正相關。

    在參選人欣賞度方面，蔣萬安獲得57.5%，沈伯洋則為36.2%。劉嘉薇評估，沈伯洋在欣賞度調查上，「無明確意見」比例高達24.9%，甚至高於其市長支持度的未表態率，顯見台北市民其實不太認識沈伯洋。

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