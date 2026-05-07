退役少校呂禮詩讚「祖國強大」要法辦 陸委會：可處50萬

中國媒體「觀察者網」刊登一篇「小艦長」呂禮詩的專訪，呂在訪談中提到，「我深感榮幸能收到國台辦的邀請前往青島參觀」。（圖擷取自微博）

於退役海軍少校艦長呂禮詩日前參加中共海軍活動時發表「祖國強大，代表台灣安全」等言論，引發討論，退輔會已針對此案組成專案小組行政調查，對此，陸委會法政處副處長董玉芸今（7）日在行政院會後記者會表示，呂禮詩案後續由陸委會會同退輔會進行行政調查，主要調查方向，是就呂禮詩是否是有配合中國官方要求做相關發言，如確有分工合作的行為，會依照兩岸條例33條之1，處以10萬元到50萬元的罰鍰。

呂禮詩「媚中」言行不斷，去年參加中共九三閱兵，日前在中國青島參觀解放軍艦接受中媒訪問時聲稱：「看到這些先進裝備，不會腿軟，而是感覺祖國強大了，就代表台灣更安全！」

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據了解，中國媒體「觀察者網」近日刊登一篇「小艦長」呂禮詩的專訪，呂在訪談中提到，「我深感榮幸能收到國台辦的邀請前往青島參觀」。

針對台灣政府將對呂禮詩展開調查，呂對中共官媒「中新網」表示，面對所謂「懲戒」，自己「甘之如飴」，即便遭受制裁，也會繼續前往中國、繼續講真話，絕不妥協。

行政院發言人李慧芝今日表示，本案由陸委會依據兩岸關係條例，請退輔會針對此案調查，而退輔會已成立專案小組，啟動行政調查程序，後續也會由陸委會對外說明。

陸委會昨表示，呂禮詩日前受邀參加中共「人民海軍成立77週年艦艇開放活動」，配合解放軍發表附和中共言論及宣傳，疑涉違反「兩岸人民關係條例」第33條之1，未經許可與中共黨政軍從事合作行為案。陸委會指出，已於5日正式發函，請退輔會依法查處。

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