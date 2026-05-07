北市里長指昔增垃圾桶政策引鼠疫 李四川澄清：當初是檢討設立位置

台北市里長陳峙穎指前台北市副市長李四川（麥克風前）過去增設垃圾桶政策引鼠疫，李四川反駁，當初是檢討設立位置，而非增加垃圾桶。（記者黃政嘉攝）

台北鼠患議題延燒為「安鼠之亂」，台北市文山區華興里里長陳峙穎近日指出，2023年時任台北市副市長李四川主張增設垃圾桶，讓老鼠開派對，成鼠疫擴大溫床；李四川今受訪反駁，他認為該里長有點誤會，強調他當初是檢討垃圾桶設立的位置，而非增加垃圾桶，若沒垃圾桶才可能是造成鼠疫最大原因，而不是設了垃圾桶會有老鼠的問題。

李四川今出席新北市戰警總會淡水分會餐敘聯誼活動前接受媒體聯訪，對於他2023年覺得台北市的垃圾桶太少，廣設垃圾桶，有里長質疑此舉是否造成現在鼠患？

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李四川回應，「這個里長我一直認為他有一點誤會，當初是有人在我的臉書反映很多公車站沒有垃圾桶，在那裡坐車的市民有垃圾卻沒有垃圾桶可丟，有時候會放在椅子上，所以建議在比較重要、市民聚集的地方能設垃圾桶。我們後來的檢討是把所有的位置去做檢討，並沒有增加所謂的垃圾桶，那也防止因為沒有垃圾桶當初垃圾亂丟的現象，（沒有垃圾桶）這可能是造成鼠疫最大的原因，並不是設了垃圾桶會有所謂老鼠的問題」。

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