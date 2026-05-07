台股逼近4.2萬點 賴士葆竟問國安局長「有無注意中學生炒股」

國民黨立委賴士葆7日在外交國防委員會質詢，關切國安局是否有注意到股市一直漲，中學生都在玩股票的問題。（圖取自國會頻道）

全民瘋投資，台股今天收盤站上41933點。國民黨立委賴士葆今（7）日質詢國安局長蔡明彥時，竟關切國安局有無注意股市拚命漲，連中學生都在玩股票的情況。對此，蔡明彥強調，股市是自由交易市場，對於用國安理由介入或平衡，政府會比較謹慎一點。

立法院外交及國防委員會今天審查115年度中央政府總預算案關於國家安全局收支公開及機密部分，僅進行詢答部分。

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賴士葆質詢時關切，國安局是否掌握國家財經安定、社會安定？蔡明彥回應，國安局主要是國家情報機關，假如涉及經濟安全、供應鏈安全，有相關國際發展的趨勢或潛在的威脅評估，這部分國安局會來注意。

賴士葆追問，國安局有沒有注意到，最近台灣股市拚命漲，會不會以國家安全的角度來評估，萬一崩下來的話，會不會自成社會一團亂？他說，特別提供一個數字，19歲以下開戶數70幾萬，中學生都在玩股票，這個（股市）上上下下對於未成年就來介入這個東西，國安局有沒有注意、關心？

蔡明彥回應，感謝提醒有這樣的社會現象，但國安局還是要拿捏分寸，畢竟股市是自由交易的市場，假如有時太過用國安理由介入或平衡，會比較謹慎一點，但還是謝謝委員提醒。

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