軍史社團配合統戰、會址還登記國防部 國防部：嚴格檢視必要性

對於中華軍史學會，國防部政務辦公室副主任沈威志表示，會嚴格檢視補助與場地承借的必要性。（記者鍾麗華攝）

民進黨立委林楚茵昨在立院質詢時揭露，由退役軍官組成的民間社團「中華軍史學會」，領取國防部補助，會址還設於國防部，該學會理、監事不僅曾參與中國統戰邀宴，去年舉辦的研討會更配合中共「台灣屬於中國一部分」的法律論述。對此，國防部今（7）日表示，會嚴格檢視補助與場地承借的必要性。

林楚茵表示，「中華軍史學會」從2016年至今，每年領取國防部70幾萬元補助款，10年下來已領將近千萬元，地址竟設於「北安路807號」國防部後棟，國防部在社團補助中也列了這單一社團。她點名該學會的現任理事蔣海安，曾出現在48名退將接受統戰邀宴的名單；而監事謝台喜則在2011年參加過「中山、黃埔、兩岸情」論壇，照片甚至被登在中國黃埔軍校網站。

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行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會說，軍史學是對於過往的軍事戰略還有一些部署相關的記載，各國都很重視。以我國來說，國防部作為主管機關，對於學術研究有責任推動與發展。

國防部政務辦公室副主任沈威志表示，中華軍史協會在1995年1月時，由時任總長劉和謙核定成立，內政部也有立案，是無給職的民間學術社團。國防部有針對該社團編列管考作業規定編列預算，確實有編列補助，10年來逐年遞減，從97萬元到去年實際補助約60萬元左右，目前編列預算約71萬8000元。

沈威志說，學會確實有向國防部租借北安營區的會議室，當作對外書信往來的聯絡窗口，合約3年一簽，預計明年12月到期。

針對退將參與統戰活動的部分，沈威志指出，國防部做法有兩部分，首先會以贊助者身份去函要求協會修改組織章程，絕對不能違反兩岸條例規定；另外，也會重新檢視組織功能、效益，以及補助預算與場地承租的必要性。

此外，對於退役海軍少校艦長呂禮詩日前參加中共海軍活動時發表「祖國強大，代表台灣安全」等言論，引發討論，退輔會已針對此案組成專案小組行政調查，對此，陸委會法政處副處長董玉芸表示，呂禮詩案後續由陸委會會同退輔會進行行政調查，主要調查方向，是就呂禮詩是否是有配合中國官方要求做相關發言，如確有如此行為的話，會依照兩岸條例33條之4 ，處以10萬元到50萬元的罰鍰。

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