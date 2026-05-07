綠營邵啟月爭取轉戰議員 主打「設計翻轉治理」擴大竹北經驗

26歲的竹北市民代表邵啟月，今天完成民進黨新竹縣議員黨內初選登記，她宣示將以「設計力」與「青年女力」翻轉地方治理。（邵啟月團隊提供）

民進黨新竹縣議員黨內初選登記倒數第二天，現年26歲的竹北市民代表邵啟月表示，今天她正式完成黨內登記，身為目前地方最年輕的民意代表，她宣示將以「設計力」與「青年女力」翻轉地方治理，期盼能為議會帶進不一樣的觀點，強化政府與民眾之間的對話，將把在竹北成功推動的藝文、交通與城市美學經驗帶進新竹縣政府。

邵啟月表示，回首擔任市代3年間，從處理陳情到爭取各項市民福利，她成功推動藝文進駐、親子友善空間、公車便民化及城市美學升級等政策落地。但在服務過程中，她坦言市公所的權限有其天花板。面對深層的教育資源分配、跨區交通瓶頸，以及整體文化產業的佈局，必須進入縣政府層級，才能進行更有效率的推動與監督。

請繼續往下閱讀...

擁有設計專業背景的邵啟月，將「設計思維」視為其問政的核心利器。她指出，許多民眾在面對政策時常感到無力，覺得「不好用、不好懂、無從參與」，這不只是執行面的落差，更是「設計」出了問題。如果政策無法被理解與使用，再好的內容也無法發揮價值。未來的縣政推動必須從「使用者（縣民）」的角度出發，強化政府與民眾之間的溝通，讓政策更直覺、更貼近人心，讓民眾不再只是被動接受，而是能共同參與、一起完成。

邵啟月說，上週宣布參選後，收到無數市民的鼓勵，每一雙緊握的手都讓她更加堅定。她已經準備好帶著初衷，用行動為新竹縣帶來新的可能。未來若進入縣議會，她將聚焦「讓公共服務更好用、讓城市更有美感、推動藝文永續扎根」三大方向，同時致力為青年與女性爭取更多參與公共事務的空間，讓新竹不只是一座科技城，更是一座充滿文化底蘊與設計美學的宜居城市。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法