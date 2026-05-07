外甥遭中共懲獨 劉世芳示警赴中慎思「人身財產安全恐受威脅」

內政部長劉世芳（見圖）外甥顏文群遭台灣榮炭科技公司解職，引發議論。（資料照）

內政部長劉世芳遭中共列為「台獨頑固份子」，在中國擔任經理人的外甥顏文群，中共指控為其提供政治獻金，揚言依法查處。台資企業「榮炭科技有限公司」發聲明表示，已解除顏文群全部職務，嚴禁任何資源以直接或間接形式支持「台獨」或違反「一中原則」人士。對此，劉今早赴立法院內政委員會前受訪表示，這件事提醒了國人赴中「務必要慎思」，否則人身安全、財產安全都會受恐嚇跟威脅。

據中國官媒《新華社》報導，榮炭科技公司前（5）日聲明指出，兩岸同屬中華民族，具有密不可分、無法切割的血脈關聯。因此，該公司今年4月7日起，就已解除顏文群在台灣榮炭科技公司及上高縣榮炭科技有限公司等中國子公司全部職務，嚴禁任何資源以直接或間接形式支持「台獨」或違反一中原則等具特定政治立場之人士或組織。

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立法院內政委員會今（7）日上午排定審查「公職人員選舉罷免法」、「總統副總統選舉罷免法」部分條文修正草案，並邀請內政部長劉世芳列席，而劉會前亦接受媒體聯訪，回應說外甥遭台企解職一事。

她指出，就內政部來講，立場和陸委會昨晚所發布的方向是完全一致的。她特別提醒，「若國人要前往中國大陸的時候，務必要『慎思』」， 否則在人生安全跟財產安全都會受到恐嚇跟威脅。

劉重申，台灣是一個民主法治的社會，而她身為中華民國政府官員，會按照中華民國的法制、合法合規處理任何事情，且捍衛台灣的民主生活方式，等同捍衛台灣的國家主權立場跟安全，沒有改變。

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