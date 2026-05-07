台日友好！面對國際動盪 隅修三：應強化能源與供應鏈合作

日本台灣交流協會會長隅修三表示，面對烏俄與中東局勢動盪，台日應深化能源與供應鏈合作，並計畫推廣台灣地方城市魅力，促進日人赴台旅遊。（記者羅國嘉攝）

日本台灣交流協會會長隅修三再度訪台，今日率團拜會立法院長韓國瑜，隅修三表示，面對烏俄與中東局勢動盪，台日應深化能源與供應鏈合作，並計畫推廣台灣地方城市魅力，促進日人赴台旅遊，雙方更期許在局勢劇變中，不論在天災、地震、風災、水災及疫情等各方面互相協助，成為彼此最好的夥伴。

韓國瑜今天與台日交流聯誼會副會長洪孟楷、邱議瑩、洪毓祥等接見隅修三一行。韓國瑜指出，台日交流近年持續升溫，像是2025年，台灣2300萬人口中，赴日人次已接近650萬，日本赴台旅客也達148萬人次，雙方往來總數高達824萬人次，規模相當驚人，值得高度重視；台日雙邊貿易額也已接近850億美元，加上台積電熊本第二廠即將設立，預估未來10年可創造高達24兆日圓的經濟產值。

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韓國瑜提到，隅修三長期重視台日情誼，多次表達重視台日夥伴與親密關係，相關立場在台灣也獲得高度認同。他也說，隅修三明天將出席八田與一84週年祭典，八田與一當年興建嘉南大圳與烏山頭水庫，至今仍是台灣南部重要水利設施，對嘉南平原成為台灣糧倉貢獻卓著。

韓國瑜表示，距離去年會面不到一年，世界與亞洲局勢都已出現巨大變化，未來台日雙方更應持續深化合作與交流，在天災、地震、風災、水災及疫情等各方面互相協助，成為彼此最好的夥伴。

隅修三指出，此次訪台的重要目的之一，是參加明天舉行的八田與一追悼儀式，日本當年興建的基礎設施至今仍持續為台灣作出貢獻，對此感到非常高興，也感謝台灣珍惜這些歷史基礎建設。

談及台日交流，隅修三表示，自他就任以來，雙方友誼與交流持續增加，不論在經濟領域或聯誼往來都更加密切，但是日本赴台人數仍有很大成長空間；此次訪台除前往台南，也計畫到高雄訪問，他觀察多數日本旅客赴台時往往只停留台北，對台灣地方城市魅力了解不足，因此未來也希望親自推廣台灣各城市特色。

對於國際局勢，隅修三也說，當前俄烏戰爭、中東局勢等因素都為亞洲帶來不穩定，台日在能源與供應鏈等領域可互相合作。

日本台灣交流協會會長隅修三（前左）再度訪台，今日率團拜會立法院長韓國瑜（前右）。（記者羅國嘉攝）

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