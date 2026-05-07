廚餘政策改變、物價波動 楊文科允諾加碼竹縣營養午餐預算

因應廚餘政策改變、物價波動，新竹縣長楊文科允諾加碼營養午餐預算，以今年下半年開始的新學期上路為目標。（記者黃美珠攝）

新竹縣中小學生營養午餐開辦20年，縣議員吳旭智、彭余美玲等認為，縣府對營養午餐的要求標準高，但能給的預算卻偏低，考量業者在廚餘政策改變、近期國際戰事影響物價波動下，要求加碼。縣長楊文科今天允諾，當場責成教育局本次定期會總質詢結束後，1個月內跟各單位協調研擬加碼，下個學期就上路。

議員吳旭智說，今年9月起各縣市就要全面實施免費營養午餐，跟各縣市餐費比較，新竹縣在全國敬陪末座，但每週要求至少3次使用有機蔬菜、2次食用有機米和在地水果、1次提供堅果包等，對營養午餐的要求又相對很高。

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但不含中央補助款，縣內小學生每人每餐餐費50元、國高中生53元，這樣的預算偏低，在禁用廚餘養豬、業者處理廚餘成本增加下，難免陷入巧婦難為無米之炊的困境，所以他要求縣府加碼辦理，並透過精進品質降低營養午餐的剩食率，減少產出廚餘。

彭余美玲附和吳旭智的主張，直接喊加碼10塊。因為新竹市國小每人62元、高中65元，苗栗縣的中小學生每人每餐也有60元，新竹縣相對偏低，廠商卻還得做到每週3到5次供應在地有機蔬菜、每學年供應1次在地水產，和4次在地的季節水果，且都要有產銷履歷等，這些要求有的是新竹市和苗栗縣所沒有的。

但相對來說，竹苗3縣市的營養午餐廚餘處理，就屬新竹縣最讓廠商不知如何是好，加上物價飆漲，平添業者經營成本，所以她希望縣府能加碼10元，以免廠商以次充好，影響學生吃得更好、更健康。

新竹縣議員吳旭智直言，新竹縣的中小學生營養午餐預算敬陪全台末座，但縣府要求卻高，要求縣府加碼。（記者黃美珠攝）

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