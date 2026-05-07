無人機業者憂軍購預算卡關 示警2年空窗期將成災難

亞洲無人機AI創新應用研發中心廠商協進會理事長羅正方認為無人機產製案若無法納入特別預算，將是災難。（資料照）

立法院朝野協商對國防特別條例未達成共識，最快可能在明天（8日）進行表決，包括無人機在內等多項國內產製案，可能無法納入特別預算，要改列年度預算執行；亞洲無人機AI創新應用研發中心廠商協進會理事長羅正方直言，若無法納入特別預算「會是個災難」，無人機產製將有2年空窗期，然而看到烏俄戰爭、中東戰事，「追求台灣人安全的事，我們還要再拖2年嗎？」懇請立法院不分顏色，不分黨派，一同振興台灣無人機產業。

羅正方說，若今年無人機預算無法納入特別預算，表示無法執行，之後再逐年編列，最快也要到後年，看到烏俄戰爭、中東戰事，對於保家衛國「台灣有2年可以揮霍嗎？」

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羅正方說，對於台灣百姓、這一代的年輕人，若面對最糟糕的狀況，至少要讓他們有無人機與技能保護自己的生命，沒有比年輕人的生命更重要的，請務必給予保護年輕人的機會。

羅正方說，無人機作為戰略產業，在世界已無庸置疑，任何的國家都在儲備能量，台灣走得比較前面，有能量但是卻沒有國內內需市場能夠支持穩定發展；面對半導體業高速發展，無人機產業具有潛力，可以帶動很多傳統產業如塑膠、化工及材料，以及傳統的精密製造、工具機及加工體系，這些產業都跟無人機產業高度相關，此事攸關台灣未來經濟轉型，懇請立法院不分顏色、不分黨派支持，更要讓納稅人瞭解無人機產業的重要性。

位於嘉義縣的亞洲無人機AI創新應用研發中心有各無人機業者進駐。（記者林宜樟攝）

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