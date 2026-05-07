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    首頁 > 政治

    北市府稱鼠患是「認知作戰」？ 行政院認證：明顯「鼠實」

    2026/05/07 13:10 記者鍾麗華／台北報導
    行政院發言人李慧芝今（7）日在院會後記者會表示，的確注意到台北市民目擊鼠出沒、被鼠驚嚇，所以鼠患議題明顯「鼠實」。（記者鍾麗華攝）

    行政院發言人李慧芝今（7）日在院會後記者會表示，的確注意到台北市民目擊鼠出沒、被鼠驚嚇，所以鼠患議題明顯「鼠實」。（記者鍾麗華攝）

    台北鼠患延燒，不僅民眾回報老鼠蹤跡，甚至包括捷運或動物園也淪陷，台北市政府卻批是「認知作戰」、「假訊息」。對此，行政院發言人李慧芝今（7）日在院會後記者會表示，的確注意到台北市民目擊鼠出沒、被鼠驚嚇，所以鼠患議題明顯「鼠實」。

    對於台北市府代表今日在行政院會是否針對鼠患議題發言，李慧芝表示，台北政府並未對此發言，不過桃園市府代表副市長蘇俊賓有表達擔憂。

    李慧芝提到，行政院有注意到地方政府的狀況，而生活環境的維護攸關民眾的健康及食安，是屬地方的事務，不過地方如果有需求，中央也願意來提供協助，因為公共衛生沒有中央跟地方之分。

    環境部化學署危害控制組長孫忠偉補充，台北市府上週有拜會環境部，環境部也提供市府相當多的建議。而最主要也是最終的指導原則還是「三不政策」，就是不讓鼠來、不讓鼠住與不讓鼠吃，也希望優先採用物理性的防治，來做鼠患的一個治理。

    孫忠偉說，如果不得已需要使用藥劑的話，當然除了使用中央核可的鼠藥外，也希望在投放時要遵守注意事項，目前環境部在官網上也成立「環境鼠害防治」專區，無論是北市或其他地方政府有需求，環境部都很樂意來提供指導及幫忙。

    對於北市府獨創的「鼠類偵防師」，孫忠偉說，地方在實際治理時，也會有「因地制宜」的不同做法，只要有助鼠害防治，我們都能夠給予認同，雖然「鼠類偵防師」以往並沒有聽說過，但如果實際做法，對解決鼠害有幫助的話，還是可以密切來觀察後續執行情形。

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