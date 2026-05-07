沈伯洋參戰北市陷3大難題 學者曾冠球：「這群人」是勝敗關鍵

新台灣國策智庫今天召開台北市長民調發佈記者會，邀請台灣師範大學公民教育與活動領導學系教授曾冠球評論。（記者田裕華）

民進黨佈局台北市長選舉，鎖定不分區立委沈伯洋上陣挑戰現任市長蔣萬安。台灣師範大學公領系教授曾冠球今（7日）分析，相較蔣萬安坐擁結構性優勢，沈面臨選民辨識度不足、年輕世代支持較低、以及綠營基本盤整合等挑戰，未來勝敗關鍵在於無黨派傾向選民和游離選票的流向。

新台灣國策智庫今天召開「2026六都市長爭霸戰—首都市長參選人民調發佈」記者會。曾冠球指出，蔣萬安在支持度、欣賞度及施政滿意度等各項指標，皆處於結構性領先的優勢，目前國民黨與民眾黨的基本盤合計約40%，高於民進黨的36%；但其中仍有17.4%的游離選票，以及13.7%的無黨派傾向選民，這批游離票源的流向，將是未來決定勝敗的關鍵。

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沈伯洋青年票僅17% 綠營凝聚力待整合

沈伯洋方面，曾冠球認為，台北市選民對其立委滿意度的「無明確意見」高達25%，顯示辨識度不足；而年輕世代的爭取也是一項結構性弱點，例如在20至29歲族群中，蔣萬安支持度高達66%，沈伯洋僅17.5%。

針對政黨動員量能，曾冠球發現，國民黨支持者對蔣萬安的忠誠度高達96%，而民進黨支持者中僅有67%支持沈伯洋、尚有近16%沒有明確的支持對象，顯示綠營在內部凝聚力與候選人認同方面仍有努力空間。相對而言，蔣萬安的負面評價較低，顯示其在選民中的可接受性較廣泛；而沈伯洋雖然具備一定正面評價，但也伴隨著較高的負面觀感，評價分布較分歧。

鼠患議題高度政治化 恐成蔣萬安施政破口

此外，調查顯示，近50%受訪者認為台北市鼠患嚴重，其中20至29歲年輕族群佔53%；民進黨支持者有49%認為非常嚴重，遠高於國民黨支持者的8.3%。曾冠球指出，鼠患本應是客觀事實，卻變成與政黨傾向高度相關的感知議題，雖然蔣萬安已開始從行政與治理層次處理，但若此議題在選戰中被放大，仍有可能成為一個挑戰施政成果的破口。

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