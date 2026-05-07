被連罵多天！王世堅罕見發文回擊周玉蔻：民進黨非妳私人評論場

立委王世堅。（資料照）

民進黨立委王世堅日前到政大演講，稱讚台北市長蔣萬安「心胸寬大」遭媒體人周玉蔻質疑是內奸，要求大家打電話給黨中央要求開除黨籍；王世堅昨回應「這位老太太」、「等著被火車撞死」等言論引發周玉蔻不滿，昨天、今天兩度發文批評王世堅，並表示民進黨的反應令她心寒。對此，王世堅今日首度在臉書發文回應，痛批周玉蔻將個人好惡透過媒體聲量，綁架公共討論，用個人情緒介入政黨的紀律事務，這已經逾越媒體人的分寸，「民進黨不是妳的私人評論場。」

「周女士又來了！」王世堅今日在臉書發文喊。他表示，他這次到政治大學演講，因為蔣萬安是政大校友，在校園場合基於禮貌，稱讚蔣「心胸寬大」、「處事不分黨派」，隨即遭周玉蔻痛批，甚至上綱到要求民進黨開除其黨籍。他也已經做出說明，自己演講後段同樣批評蔣萬安，並強調民進黨會推出優秀候選人，他對台北市選情仍有期待。

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王世堅指出，若只擷取一分鐘片段，就把整場演講定性為「叛黨」；若只抓住一句場合性寒暄，就把一位民選立委推上政治審判台，這不是監督，這是斷章取義；不是評論，這是政治獵巫。任何一個民主政黨，不是靠名嘴點名開除同志來維持純潔；一個成熟媒體人，也不應該把個人好惡包裝成黨紀審判。

王世堅說，自己當然可以被批評。發言可以被檢驗，他的政治風格可以被討論，他的問政表現也可以被支持者與反對者共同評價。但批評必須建立在完整事實、完整脈絡與公共利益之上，而不是誰聲量大、誰喊得兇、誰掌握麥克風，誰就有資格決定一個民選立委的政治生死。「我們民進黨一向對黨內不同風格、不同語言、不同政治表達都能包容，這才是進步政黨，而不是情緒同溫層。」

王世堅也嚴正表示，請周女士明白：「民進黨不是妳的私人評論場。黨紀不是妳的直播道具。王世堅也不是妳用來製造流量與進行忠誠測驗的靶子。真正傷害民進黨的，不是黨內有人說了幾句不合妳意的話；真正傷害民進黨的，是把多元聲音都打成叛徒，把公共討論都變成清算，把媒體評論變成政治處刑。」

王世堅要求周玉蔻，如果要批評他，請拿出完整脈絡、具體事證與公共論證。如果只是靠片段、標籤與「開除黨籍」四個字製造聲量，那就不是媒體監督，而是政治獵巫。「周女士可以繼續批評我王世堅，但請不要把自己的情緒，偽裝成民進黨的黨意；也不要把自己的麥克風，誤認為可以替選民蓋下政治判決。」

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