「馬德」林宸佑涉違反滲透法求刑12年 台灣基進籲立法「先抓金流再抓人」

綽號「馬德」的前中天主播林宸佑因涉嫌「反滲透法」，日前遭檢方起訴求刑12年，引發議論。（資料照）

前中天主播「馬德」林宸佑涉犯反滲透法、洗錢及行賄3項罪名，被橋頭地檢署分別求刑5年、7年，合計12年。對於他涉收中國資金、操作輿論並行賄軍方人員，台灣基進秘書長馬依翔今（7）示警，中國對台滲透已深入媒體、軍事核心，同時凸顯我國現行法規「事後追訴」的缺陷，呼籲儘速推動「境外勢力代理人法」，才能精準阻斷滲透鏈、強化國安。

馬依翔表示，林宸佑案是典型的「境外資金、輿論操作、軍事行賄」三部曲，犯罪者利用媒體背景充當「白手套」，對內進行洗腦、對外刺探機密。然而，台灣目前的「反滲透法」或其他國安法律，大多屬於「損害發生後」的司法救濟，也就是說，當檢方抓到共諜時，對國安的傷害已實質造成。

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他強調，台灣迫切需要一部能「事前防堵」的「境外勢力代理人法」，聚焦「先抓金流才能揪出人」的核心邏輯，而非被動的「抓到人才去揪金流」；他說，若「代理人法」完備，任何接受境外勢力指示、資助或監督的人員或組織，均須強制揭露其資金來源與活動安排。林宸佑若有不明資金往來卻未依法登記，在計畫初期就會被列入警示，而非等他行賄軍方後才啟動偵查。

馬依翔指出，制定「代理人透明登記制度」已是全球民主國家共識，旨在揭露「隱蔽的干預」。他以美國的「外國代理人登記法」（FARA）為例，該法要求代表外國利害關係人的代理人必須揭露其政治活動、資金收支與契約關係，確保大眾能評估其言論與活動背景；澳洲也在2018年通過「外國影響力透明度計畫」（FITS），要求代表外國委託人從事政治活動者進行登記，若涉及欺騙、秘密行為則屬違法的「外國干預」，最高可處20年監禁。

此外，英國也在2023年將「外國影響力登記法」（FIRS）納入國家安全法制，將國外勢力的指示分為政治影響與增強層級，要求在活動開始前10天內必須完成登記。

馬依翔最後強調，中國對台的吸收滲透從未停止，且手段日益隱晦、資金層層轉手。台灣不能只靠地檢署「爆一件、抓一件」，必須效仿盟國，建立一套讓「陽光照進金流」的預警機制，他並呼籲國人深思這幾起共諜案的警示，儘速推動《境外勢力代理人法》立法，讓台灣民主在面對中國銀彈攻勢時，能擁有主動預防、即時斷點的堅強防線。

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