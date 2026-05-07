藍白轟高雄6年前鬧鼠患 網翻資料...「KMT韓國瑜執政」大爆發

前高雄市長韓國瑜。（資料照）

台北市爆發鼠患危機，然而包含市長蔣萬安在內的多名國民黨人士卻控訴「安鼠之亂」是民進黨蓄意操作的認知作戰、抹黑北市形象的政治手段；藍白支持者也特意搬出高雄6年前也曾發生嚴重鼠患，怒轟台派青鳥根本雙標追殺。不少網友為此翻閱資料，發現高雄6年前的鼠患是在國民黨籍市長韓國瑜上任大爆發。

台北鼠患目前為各大社群平台的熱門議題，除有民眾分享目睹鼠蹤情報，還有大批護航市長蔣萬安的藍白支持者，發文砲轟民進造假動台北鼠患災情，響應國民黨立委王鴻薇控訴民進黨「造鼠計畫」、「南鼠北送」等說法，搬出高雄2020年爆發過全台最嚴重鼠患、多人感染漢他病毒，嘲諷民進黨與其支持者完全沒資格議論鼠患。

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為此，不少網友翻閱衛福部報告、各家新聞媒體報導，發現藍白粉嘲諷的2020年高雄鼠患，是韓國瑜擔任市長期間（2018年12月25日至2020年6月12日）大爆發，不僅如此，當時高雄多災多難，漢他、登革熱、武漢肺炎等災情接連發生，還有高雄民眾向市政府陳情1年多街道被人亂丟垃圾、造成環境髒亂，遲遲沒有獲得改善。

網友對此留言吐槽，「在偷臭韓國瑜嗎？」、「收拾爛攤子的是陳其邁」、「國民黨就愛自打嘴巴，然後又不承認」、「再次證明藍營縣市長執政品質之差！」、「國民黨執政下的縣市，總是人禍不斷」、「雜草拿韓國瑜時期的高雄來救場，笑死」、「當年讓我開始罷韓就是看到登革熱的處理」、「拿韓國瑜執政的高雄來救台北，藍白真的是夠蠢欸」、「陳其邁捨不得高雄人受苦，特別下來幫草包收拾善後」。

根據衛福部官網資料，2020年全台累積8例漢他病毒出血熱，其中高雄佔據「5例」；另據衛生局統計數據，高雄市漢他病毒確診案例，2019年1例、2020年5例、2021年4例、2022年1例、2023年2例、2024年1例，2025年與2026年皆維持0案例。此外，2020年下半年陳其邁上任後，積極加強滅鼠等防治，讓病例逐年下降。

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