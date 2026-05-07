國安及移民特考增列40名 今年總需用名額達234名

考試院院會今日通過，國安及移民特考增列40名，以因應人力需求攀升。（考試院提供）

考試院院會今（7）日通過，今（2026）年公務人員特種考試國家安全局國家安全情報人員考試及移民行政人員考試，將再增列需用名額40名，以因應國家安全與移民業務持續增加的人力需求。連同原公告名額計算，今年兩項特考總需用名額達234名。

考試院表示，原先今年國安特考與移民特考公告需用名額共194名，但因國家安全局及內政部移民署後續仍提出新增用人需求，經銓敘部與行政院人事行政總處再次提報缺額後，決定增列40名。

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其中，國安特考增列7名，移民特考增列33名，包括三等考試18名、四等考試15名。增列後，國安特考總需用名額為37名；移民特考則達197名，包括二等考試7名、三等考試141名、四等考試49名。

考試院指出，近年國際局勢變化快速，國安情勢與跨境人口移動管理需求同步增加，國安情報蒐集、國境管理、人口查驗及非法移民防制等工作量均持續提升，因此相關機關對專業人力需求也明顯增加。

其中，移民署近年除辦理入出國境管理業務，也須面對跨國犯罪、人口販運、新住民服務與外來人口管理等多元工作；國安單位則因應區域安全情勢與資訊安全威脅，持續擴充情報與安全維護能量，因此透過特考補實基層與專業人力。

考試院表示，兩項特考預定於6月13日至14日舉行第一試筆試，相關增列名額及各類科組詳細資訊，考生可至考選部全球資訊網查詢。

由於近年公務體系面臨退休潮與人才競爭，部分特殊性質機關招募不易，考試院與行政部門持續透過增列名額、檢討考科及改善待遇等方式，希望吸引更多年輕人才投入國安與移民工作，補足第一線專業人力缺口。

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