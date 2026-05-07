立院內政委員會通過18歲選舉權修正條文 同時建請釋憲、修憲因應

內政委員會今（7）排審公職人員、正副總統選罷法修正草案，召委廖先翔、朝野立委進行條文協商。（記者陳治程攝）

國內針對公民選舉權年齡下修18歲與否討論已久，2022年亦曾舉辦修憲公投，但未通過；為此，立法院內政委員會今排定審查公職人員選罷法、正副總統選罷法修正條文草案，經朝野立委協商形成共識，最終通過兩案選舉權年齡下修18歲、施行日期由行政院定之，另通過附帶決議，建請憲法法庭、修憲委員會釋憲、修憲，並送黨團協商。

立法院內政委員會今（7）日上午排定審查「公職人員選舉罷免法」、「總統副總統選舉罷免法」部分條文修正草案，並邀請內政部長劉世芳列席。

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經過內政委員會協商，朝野立委對於「選舉權」年齡下修表達認同，但對於實際施行日期，以及是否合乎「憲法」條文有歧義。此後，召委廖先翔宣布通過「公職人員選舉罷免法」第14條、第134條修正條文，包含「中華民國國民，年滿十八歲，有選舉權。」、「本法中華民國Ｏ年Ｏ月Ｏ日修正之第14條條文，施行日期由行政院定之。」

另針對「總統副總統選舉罷免法」第11條、第23條及第117條，委員會也通過「中華民國自由地區人民，年滿十八歲，有選舉權」、「中華民國自由地區人民於選舉公告日年滿十八歲者，得為前項之連署人。」之修正條文。

在通過兩案修正條文之際，兩案皆有附帶決議，決議指出，「18歲公民權為當前世界潮流，本院對於選舉權年齡下降具共識，但18歲公民權涉及《憲法》第130條之憲法疑義，有待司法院憲法法庭解釋，為避免日後發生憲政爭議，建請本院修憲委員會啟動修憲工程，同步展開18歲公民權相關修憲動作。」

廖先翔最後宣布上述兩案完成均完成條文修訂，且附帶決議，後續將送黨團協商，再行審議。

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