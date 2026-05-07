首都雙帥爭霸！民調：蔣萬安支持度52.9％、沈伯洋29.7％

新台灣國策智庫今天上午舉行「2026六都市長爭霸戰—首都市長參選人民調發佈記者會」。（記者田裕華攝）

2026台北市長選戰升溫，新台灣國策智庫今（7日）公布參選人民調，結果顯示，國民黨籍的現任市長蔣萬安獲52.9%支持度，被看好代表民進黨參選的立委沈伯洋則為29.7%，蔣的領先差距高達23.2個百分點。

凱達格蘭基金會今天召開記者會，公布委由趨勢民調執行的「台北市長選情評估」。當民調詢問受訪者，「您最希望誰來做我們的市長呢？」結果顯示，蔣萬安獲得52.9%的支持度，沈伯洋為29.7%，另有17.4%無明確意見。

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首都藍綠對陣 蔣萬安支持度及欣賞度過半

若進一步交叉分析，支持蔣萬安者，以信義區、市議員第三選區、女性、20至39歲、教育程度為高中職、政黨傾向為國民黨和台灣民眾黨的比例較高。支持沈伯洋者，以大同區、第四選區、男性、40歲以上、教育程度為初中或國中、政黨傾向為民進黨的比例較高。

當詢問個別人選的欣賞度和滿意度，蔣萬安的欣賞度為57.5%，不欣賞度為28.3%；滿意度亦高達58.8%，不滿意度30.2%。沈伯洋方面，欣賞度為36.2%，不欣賞度為38.9%；滿意度為40.1%，不滿意度為34.4%。

歷任市長評價陳水扁居首 藍白合版圖大於綠

該民調也針對歷任首都市長的施政表現進行調查。數據顯示，前市長陳水扁獲得35.2%的最高評價，蔣萬安以17.0%位居第二，第三是馬英九11.3%，郝龍斌和柯文哲並列同為10.4%。

至於台北市的政黨傾向板塊，民調指出，民進黨36.1%、國民黨28.5%、民眾黨11.0%、時代力量2.7%、台灣基進1.5%，另有13.7%自認不偏任何政黨、6.0%無明確意見。

本次調查的經費來源為凱達格蘭基金會，由趨勢民調於115年5月4日至5日執行，調查對象為戶籍在台北市且年滿20歲的一般民眾，共完成1095份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.96個百分點。

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