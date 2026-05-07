網友揚言送鼠到服務處 王鴻薇：全程蒐證告到底

國民黨立委王鴻薇表示，會全程蒐證，不管是在網路上鼓動，還是用金錢懸賞慫恿民眾觸法，一定會告到底。（記者羅國嘉攝）

台北市近期爆發大規模鼠患，被譏諷「安鼠之亂」，國民黨立委王鴻薇卻稱此次北市鼠患是民進黨「造鼠」計畫，直呼是「大罷免選舉模式」，引來網友不滿喊抓到老鼠，就送到王鴻薇服務處，甚至發出懸賞金。對此，王鴻薇表示，這種行為已經構成騷擾、恐嚇，目前氛圍就像大罷免重現，只是想封住她的嘴，她會全程蒐證，不管是在網路上鼓動，還是用金錢懸賞慫恿民眾觸法，一定會告到底。

王鴻薇今天接受中廣新聞網「千秋萬世」主持人王淺秋專訪指出，綠委沈伯洋慢慢浮上檯面要參選台北市長，有關北市「鼠患」問題也在網上吵得沸沸揚揚，但是數據會說話，從今年2月起到4月底，已逐月下降。這段時間綠營一直找不到適合的人挑戰台北市長蔣萬安，發現行政院副院長鄭麗君不行，沈伯洋不好，只好派出老鼠，企圖牽制蔣並攻擊其治理能力，無法去其他縣市輔選。

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王鴻薇表示，明明是高雄或屏東市場的老鼠，綠營也說是台北老鼠，還用造假的方法搞一個通報平臺，到處都是紅點，但很多的通報根本就是假的，一個料理鼠王的玩偶可以通報，也可以審核通過，或者是帶著民進黨黨徽的老鼠，一樣審核通過，就是人造、自導自演的老鼠通報平台。

對於送鼠計畫，只要陳情成功就補助千元。王鴻薇認為，現在的氛圍就像大罷免重現，只是想封她的嘴，她已經講了服務周遭就是一片住宅區，也有一些商家，怒批為了選舉，不惜污名化台北市，以為傷害蔣萬安，但其實傷害的是台北市的形象和這些小吃業者。

王鴻薇痛批，綠營藉由鼠患做這樣的政治性操作，「真的很惡劣！」也強調會全程蒐證，不管是在網上鼓動，還是用金錢懸賞慫恿民眾觸法，把老鼠送到她的辦公室，她一定會告到底。

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