林國漳母親節前夕市場掃街 建立全方位婦女支持系統

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳趁著母親節前夕，在各參選人陪同下至羅東民生市場掃街，並向民眾遞上康乃馨。（林國漳競辦提供）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，趁著母親節前夕，在各參選人陪同下今天至羅東民生市場掃街，並向民眾遞上康乃馨，預祝佳節愉快，針對相關母嬰婦幼政策，表示將會建立全方位婦女支持系統，從經濟、健康、職場到育兒等層面，保障女性權益及守護媽媽。

宜蘭藍綠縣長參選人今天各自到市場拜票，藍營吳宗憲拋出「安心、照顧、陪伴」三大婦女政策，不過綠營林國漳競選辦公室回應，政見不應僅是佳節口號，更需透過具體的政策落實。

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林國漳競辦指出，真正愛母親、愛家庭，必須建立在安全的國家基礎上，希望不要再看到阻擋軍購預算的行為；先有國，才有家，唯有保護好國家主權與安全，才能真正讓每一位媽媽在宜蘭、在台灣，過上安穩幸福的生活。

林國漳早在今年3月就提出「女力新宜蘭，幸福不缺席」四大維度方案，從經濟、健康、職場到育兒，全方位建立支持系統，包括生育津貼實質提高至3萬元，減輕家庭初期負擔，以及推動0至2歲托育量能倍增，並擴大辦理假日臨托，給予家長喘息空間。

另外，針對25至39歲女性，林國漳未來也將提供每人終身一次3萬元凍卵補助，並補助懷孕12週內婦女免費進行SMA（ 脊髓性肌肉萎縮症 ）篩檢或子癲前症篩檢，以及承諾未來縣府團隊將落實「女力領航」，大幅增加女性入閣比例。

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