劉世芳外甥遭中共懲獨 學者：政治紅線伸進台灣

興櫃鋰電池負極材料廠商榮炭公司解任顏文群，聲稱「禁止支持台獨」。（圖擷取自官網）

內政部長劉世芳遭中共列為「台獨頑固份子」，她的外甥顏文群被指控提供政治獻金，興櫃鋰電池負極材料廠商榮炭公司發聲明表示，已解除顏文群全部職務，嚴禁任何資源以直接或間接形式支持「台獨」或違反「一中原則」人士或組織；學者批評，中國把政治紅線直接延伸進台灣社會，刻意強調「政治獻金」與「違反一中原則」，代表中國企圖把原屬於台灣民主政治內部的合法活動，納入中國的政治與法律標準處理。

東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，中國現在對台操作，已經不只是打壓台灣政府，而是開始把「中國內政敘事」直接延伸進台灣社會。在川習會前，這次對劉世芳外甥與相關台資企業出手，中國正持續擴大對台施壓層次，從外交、軍事與軍購議題，進一步延伸到家屬、企業與商業活動，並將台灣重新拉回中國所定義的「內政問題」框架。

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洪浦釗指出，如果把最近一連串事件放在一起看，脈絡其實很清楚。從阻撓賴清德出訪史瓦帝尼、策動協力者阻擾軍購案，到王毅對美方強調「台灣問題」是中國核心利益，中國近期所有動作，核心都在做同一件事，就是在川習會前，重新強化「台灣屬於中國內政」的政治框架。

洪浦釗分析，尤其王毅刻意使用「台灣問題」這種說法，本身就是一種政治定義，試圖把台灣從一個實際存在的政治實體，降格成可以被處理、被解決的「問題」。但台灣不是「問題」，而是印太區域安全的關鍵議題，更是維持區域和平穩定的重要解答。

洪浦釗批評，這次真正值得警覺的是，中國已經開始透過家屬、企業與市場壓力，把政治紅線直接延伸進台灣社會。尤其刻意強調「政治獻金」與「違反一中原則」，代表中國企圖把原本屬於台灣民主政治內部的合法活動，納入中國自己的政治與法律標準處理。這已經不是單純政治表態，而是一種跨境長臂管轄的延伸。

洪浦釗認為，台資企業第一時間切割，反映出台商現在面對的不只是市場風險，而是政治風險。未來中國很可能持續透過行政、法律與市場手段，迫使企業與相關人士進行政治表態，進一步擴大寒蟬效應。

「這不會是零星個案，中國對台施壓模式正在升級！」他建議，台灣不能再只停留在個案譴責或政治攻防，必須建立制度性應對能力，包括跨境政治脅迫的法律因應、台商安全協助與風險通報機制。台灣若仍停留在個案政治攻防，而沒有提升到制度與國安層次處理，未來只會更加被動。

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