軍購協商再破局！王鴻薇怪綠營不讓步 藍白擬整合決戰院會

國民黨立委王鴻薇（左）接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋（右）專訪。（圖由千秋萬事提供）

立法院國民黨團因國防特別預算條例草案版本不同起內鬨，朝野昨天（6日）第四度協商仍未達成共識。據了解，立法院明天（週五）將召開院會，國民黨團已甲級動員研商重大議案，軍購案將列入討論重點。對此，國民黨立委王鴻薇表示，藍白陣營雖對分階段金額分配略有不同，但總額均傾向匡列8000億元，反觀民進黨政府與國防部長顧立雄態度強硬，堅持1.25兆元規模且不願讓步，批評綠營「不是票數多就贏，而是我講了才算」。

王鴻薇今天接受廣播節目「千秋萬世」主持人王淺秋專訪指出，行政院提出1.25兆元國防特別預算，在野黨原本希望能適度調整規模，但民進黨團及顧立雄在協商中態度強硬，仍堅持1.25兆元規模，且除軍售外，還要求將商購與委製項目一併納入，完全沒有讓步空間，直言總統賴清德沒有妥協意願，對比前總統蔡英文時期，當年執政黨即使席次佔優勢，仍願回應在野黨調降預算，反觀現今卻給人「不是票數多就贏，而是我講了才算」的感覺。

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她認為，美方未必堅持特定金額，相關數字其實仍有討論空間，但從昨日協商結果來看，朝野仍難以達成共識，那最後明天院會再做處理。

昨朝野協商中，藍白皆提出約8000億元版本。王鴻薇表示，藍委賴士葆提出「3800億元+N」，其中N就是4200億元；民眾黨則認為第一波約3000億元，若再匡列第二波約5000億元，合計同樣約8000億元，雖然兩黨第一、第二波金額分配不同，但總額都落在8000億元，且本質上都是分兩次發價書處理，差別只在於是否把「N」具體講清楚。

王鴻薇表示，日前黨主席鄭麗文公開主張「3800億+N」版本後，黨內氣氛一度緊張，但黨團始終有明確共識，就是「不能分裂」，黨團大會當天並未進行表決，因為即使各方對版本仍有不同看法，也不希望因此產生對立，更不願被貼上「親美派」、「親中派」等標籤。

對於朝野協商破局，王鴻薇表示，綠營仍堅持1.25兆元版本，因此相關議題恐將留待院會處理。她也坦言，目前時間壓力相當大，若本週未完成處理，恐延至5月20日後，而屆時川習會等國際情勢變化，可能又成為政治攻防焦點。她並透露，近期跑地方行程時，基層民眾最關心的並非支持哪個版本，而是希望「國民黨要團結、不要再吵了」。#

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