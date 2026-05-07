饒慶鈴施政總報告 自詡解決台東縣多項陳年舊案

台東縣長饒慶鈴上午在議會施政報告。（台東縣府提供）

台東縣長饒慶鈴今天在議會進行施政總報告，以「苦民所苦、面對問題」為主軸，說明縣府團隊近年在重大建設、都市計畫、離島交通、醫療照護及社會福利等面向的推動成果，並介紹今年暑假登場的2026台東博覽會。

饒慶鈴說，許多延宕多年的案件，包括太平榮家閒置活化、縣立圖書館新建、東遊季合法化、富岡旅運中心興建、杉原灣轉型再利用、焚化廠啟用、關山親水公園土地合法化、東海岸山坡地解編及天后宮土地權屬解決等，都是縣府團隊近年來持續協調、逐步突破的成果；針對長年累積的都市計畫課題，縣府近8年加速推動通盤檢討，累計完成56案並公告實施，同時面對公共設施用地長期劃設未徵收問題，研提專案通盤檢討機制，經內政部4月28日審議通過，逐步鬆綁土地使用限制，兼顧都市發展與縣民權益。

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饒慶鈴指出，縣府也持續強化離島港埠、醫療與社福服務，包括富岡港、綠島南寮漁港、蘭嶼開元港相關工程，以及5G遠距醫療、救護車行動急診室、社工人力擴充與社福場館建置等，讓公共服務更貼近民眾需求，也讓台東在有限資源下穩健向前。

饒慶鈴提到，2026台東博覽會將於7月3日至8月20日登場，以「Slow for Life」為主軸，規劃全縣9大展區、10大策展主題，匯聚23檔主題展覽、200場限定活動，串連22件民間參與計畫及220件以上品牌授權商品，主場館「活的學校」設於台東縣立體育館，將帶領民眾從展覽中重新認識台東的自然、文化與生活節奏。

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