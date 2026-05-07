李貞秀保立委官司2連敗！ 聲請民眾黨假處分遭駁回

台北地院今表示，法官認定李貞秀的聲請無理由，駁回李貞秀的聲請。可抗告。（資料照）

民眾黨提名不分區立委李貞秀，不服被民眾黨除名進而喪失立委資格，4月17日向台北地院遞狀聲請「定暫時狀態假處分」，主張在訴訟確定前暫時保有民眾黨籍；台北地院今表示，法官認定李貞秀的聲請無理由，駁回李貞秀的聲請。可抗告。

北院表示，聲請保全的案件原則上不公開，但基於公益而簡要說明，法官認為李貞秀的聲明請求，都無從准許，且李女的立委資格，也無從藉由本件定暫時狀態處分而直接予以回復，沒保全的必要，因此認定本件請求為無理由，故予駁回。

請繼續往下閱讀...

李貞秀日前也另向台北高等行政法院提出聲請，對象是中選會與立法院，因她不服4月15日公告許忠信遞補立委，請求確認公告無效，要求撤銷公告，並聲請停止執行；北高行昨裁定，李貞秀未依程序走訴願程序，即直接向行政法院，程序違法，駁回她的聲請。

李不服遭開除黨籍，向台北地方法院申請「定暫時狀態假處分」，要循立法院前院長王金平模式，力拚保留不分區立委資格，北院認定李的聲請無所准許，且其立委資格無從藉由本件定暫時狀態處分逕予回復，無保全之必要，裁定駁回。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法