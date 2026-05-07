滅鼠政策被蔣萬安「複製貼上」 阿扁AI圖神回應笑翻17萬人

台北市陳水扁日前分享30多年前的治鼠政策，內容疑似被蔣萬安照抄引發各界議論，陳水扁本人對此丟出1張自製AI圖來回應。（圖擷取自@chenshuibian88 Threads）

台北爆發大規模鼠患延燒成「安鼠之亂」，市長蔣萬安直到5日下午才召開記者會說明鼠害防治政策，卻被各界人士揪出，內容幾乎照抄前總統、前台北市長陳水扁於當日上午分享30多年前的「滅鼠秘笈」，讓其治理能力再度備受質疑。對此，陳水扁再度發揮「扁式幽默」，丟出1張AI圖來回應，瞬間笑翻大批網友。

陳水扁5日上午分享擔任台北市長期間治鼠方式，當時他授權給國民黨籍秘書長廖正井全權處理，廖採取最傳統也最扎實的「集中作戰」，即召集全市12區的環保清潔人員，集中人力「一區一區大掃除」，徹底清理水溝、防火巷、小巷與公園，垃圾隨清隨運。最終這項工程每週掃蕩一區，歷時12週完成全市清理，不僅讓北市的老鼠、蟑螂變少讓北市，還能清淤防汛、杜絕蚊蟲，可說是一石多鳥的方式。

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未料陳水扁發布這篇文章的當日下午，蔣萬安即與多位局處首長召開「鼠害防治記者會」，宣布將接續年初的行動，在最短時間內動員全市府力量，針對12行政區進行再次大規模清消、加派「鼠類偵防師」，並稱此舉是為整理市容與讓民眾安心。

對於蔣萬安大動作宣布的滅鼠政策，結果內容竟與陳水扁分享的「廖正井戰術」不謀而合，堪稱複製貼上，立即引起許多台北市民與網友們議論與留言吐槽。熱衷「海巡」社群平台Threads的陳水扁，看到相關討論後，親自回覆1張自己使用AI生成的迷因圖，還幽默留言說︰「不要這樣說人家，也許是雄雄想到，純屬巧合。」

據悉，陳水扁的AI圖改編高雄抓漏達人的知名廣告圖「陳財佑抓漏」，加上其留言充滿辛辣的高級酸，立即吸引逾17萬網友朝聖，「感謝阿扁心胸寬大出手幫忙！」、「蔣不聽聽話了，阿扁真的太猛了」、「台北還能像個首都，就是靠阿扁那4年」、「幹嘛給他們答案，他們喜歡可愛小勞贖」、「要不是阿扁，愣安這輩子絕對不會雄雄想到」、「阿扁真台北市超級顧問，要記得跟市政府要求顧問費用」。

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