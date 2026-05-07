傳鄭麗文「放鳥」日本團 國民黨青年團長：遺憾新聞那麼大

國民黨青年團團長郭又睿。（記者羅沛德攝）

日本自民黨青年局訪團來台，傳出被國民黨主席鄭麗文因「行程太滿」為由「放鳥」，現又傳出國民黨青年團團長、中常委郭又睿在中常會動怒，質疑為何日本團臨時取消不先通知？郭又睿今受訪再澄清「沒有動怒」；但他也說，過去日本自民黨青年局長都有跟國民黨的青年領袖會面交流，這次未會面有點可惜，很遺憾看到這一次的事件「新聞搞得這麼大」，其實「不應該是這樣子」。

郭又睿表示，中常會上一定都是心平氣和討論，他因為剛好看到新聞報導，想說日本自民黨青年局訪團2日到6日來台，重要的政黨都有安排會面，為什麼國民黨沒有？然後「很有禮貌地」在會中向國際部等單位提問，就是以一個「單位對單位」的方式來提問，「整個過程都是非常peace的，非常心平氣和地在問，沒有所謂動怒的部分」。

請繼續往下閱讀...

郭又睿表示，國民黨國際部回應，原本外交部提供兩個時段，鄭麗文剛好都有重要的會議或是行程，所以沒有辦法安排會面。

對於有中常委反映，黨中央好像近來對外的外交都比較偏向由鄭麗文代表，以至於鄭麗文沒空可能就無法會見，他建議，之後可能在外交上面做調整？郭又睿也強調，國民黨中常會是一個自由開放的空間，有很多不同的意見都其實是很正常的，「因為我們是一個很民主的政黨」。

至於是否認為國民黨為了這樣的理由約不成，是很不重視外交？黨的政黨外交要再加強？郭又睿表示，這部分一定黨主席和國際部有他們的想法，他當然都是予以尊重。從鄭麗文上任後見外賓頻率看來，其實看得出來其實是重視政黨外交的。

但郭又睿也說，當然「關於國民黨、日本自民黨的部分有點可惜啦」，因為自民黨跟國民黨長期以來都有這個很好的關係，尤其是自民黨青年局的部分，跟國民黨長期以來都有來去做接觸以及交流，很多的日本自民黨青年局長，都有跟國民黨的青年領袖來去進行會面及交流。

郭又睿說，這一次的事件，很遺憾地看到它的新聞搞得這麼大，其實不應該是這樣子。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法