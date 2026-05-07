王世堅嗆「老太太等被火車撞死」！周玉蔻曝自己人反應讓她心寒

民進黨立委王世堅（左）昨日喊「這位老太太」、「等著被火車撞死」等言論引發周玉蔻不滿，提出3大要求請民進黨中央回應。（資料照，本報合成）

民進黨立委王世堅日前到政大演講，稱讚台北市長蔣萬安「心胸寬大」，遭媒體人周玉蔻質疑是內奸；王世堅昨日喊「這位老太太」、「等著被火車撞死」等言論引發周玉蔻不滿，提出3大要求請民進黨中央回應。周玉蔻今日再度發文，表示這次讓她感慨的不是王世堅，是民進黨內許多人選擇安靜，「有時候，真正讓人心寒的，不是政敵的攻擊，而是自己人集體沉默。」

周玉蔻今日在臉書發文表示，王世堅公開用「老太太」、「被火車撞死」這種話羞辱她，這不是什麼幽默、不是什麼政治語言，更不是什麼「直率風格」，這是赤裸裸的年齡羞辱與惡意詛咒。

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她表示，自己做媒體幾十年，被罵過、被攻擊過、被抹黑過，她都撐過來了。因為自己知道，政治有衝突、評論有立場，她也從不怕得罪人。但這一次真正讓她感慨的不是王世堅，而是民進黨內許多人選擇安靜。

周玉蔻批，平常高喊進步價值、性別平權、反霸凌、尊重女性的人，在一個女性媒體人被公開用年齡與死亡羞辱時，突然全部消失。沒有人敢講話，沒有人願意得罪王世堅，只有作家高詩佳站出來說：「這已不只是政治攻防，而是赤裸裸的年齡與性別歧視。」

周玉蔻表示，諷刺的是，高詩佳不是民進黨政治人物，只是個作家。她比很多滿口價值的人，更有勇氣。「謝謝高詩佳。至少讓我知道，台灣還有人願意誠實面對語言暴力。」

周玉蔻說，當然很多民進黨人私下會安慰她、支持她，甚至也認為王世堅這次太過分。「但為什麼公開不敢講？因為怕。怕被出征、怕被貼標籤、怕影響派系。怕得罪『有人氣』的政治人物。」周玉蔻質問，可是如果連這種事情都不敢講，「那你們平常講的那些價值，到底剩下什麼？你們憑什麼大聲喊叫要保衛台灣人民？」

周玉蔻最後表示，一個社會最可怕的，不是有人失言。而是大家開始習慣失言、習慣羞辱、習慣惡意，習慣把「被火車撞死」當成政治語言，然後再假裝沒事。「這才是我真正難過的地方。」

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