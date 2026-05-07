苗博雅批台北12年未調查鼠類密度 殷瑋：將邀專家建立監測模型

台北市研考會主委殷瑋表示，台北市環保局近期將邀專家學者討論老鼠監測模型。（記者何玉華攝）

台北市長蔣萬安強調「不管老鼠多、還是老鼠少，我們就是全面來滅鼠」！但台北市的老鼠到底有多少？始終缺乏數據，社民黨台北市議員苗博雅昨天（6日）質疑市府已經「12年未針對鼠類族群做專業科學調查」；台北市政府研考會主委殷瑋表示，目前全國都沒有監測的模型，台北市願意率先來思考，近期就會邀請專家學者來討論。

苗博雅昨日在議會質詢表示，台北市原本每年都辦理「鼠類調查與滅鼠成效評估」，2007年環保局曾經公告評估台北市有200萬至500萬隻老鼠，市府卻在2015年停辦調查，至今「12年未針對鼠類族群做專業科學調查」；每年市府都編列「老鼠密度調查」相關預算，實際執行卻是到市場放籠子抓老鼠，無法拿出任何關於老鼠數量的科學數據。

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殷瑋今受訪表示，苗博雅講的數據從200萬到500萬的範圍，差距300萬，比最少的200萬還要大，質疑這樣的模式是不是值得參考？漢他病毒或者是老鼠相關的問題，是台北要面對，也是全國各個城市，乃至於國際的每一個城市都要面對的問題。台北市環保局長徐世勳已親自跟環境部說明，希望中央能夠有全國統一標準的鼠類監測模型，讓地方遵循，才能更好地去解決單一城市或跨域的問題。

殷瑋說，既然目前都沒有這樣的監測模型，台北市會來思考研究，近期就會找專家學者討論；話鋒一轉，他反問，若中央官員的參考數據是官網上新聞稿的點閱率的話（環境部長彭啟明6日受訪時，以環境部網站統計數字來看，鼠類點閱率為近期第一名），用一樣的標準來檢驗，這樣的監測是不是科學、理性、合理的？

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