王惠美年底卸任小內閣異動 「鹿港幫」湯國榮復出接處長

彰化縣長王惠美兩任任期今年底屆滿，卸任前其「小內閣」的人事異動，引起討論。（記者張聰秋攝）

彰化縣政府今（7日）天發布一級主管人事異動，縣府秘書湯國榮將於5月11日升任水利資源處長，他沉寂一段時間後再度接任局處首長職務，由於他一路從王惠美擔任鹿港鎮長時期就跟隨至今，也被外界視為縣府「鹿港幫」成員之一，隨著王惠美年底卸任，這次「復出」異動受關注。另外，現任彰化地稅局長陳燕慧將於5月16日升任副秘書長，地稅局長一職則由副局長楊素祝代理。

57歲的湯國榮地理學博士，具都市計畫與建設背景，早年曾在台中市政府服務過，彰化縣府歷練多年。過去王惠美擔任鹿港鎮長時，他就是鹿港鎮公所建設觀光課長，王惠美2018年當選縣長後，他跟隨進入縣府團隊，歷任文化局副局長、城觀處副處長、建設處長、經綠處長，2024年2月轉任縣府秘書。

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地方政壇人士指出，王惠美用人謹慎，向來重視信任，「疑人不用、用人不疑」風格鮮明，能一路跟隨的幹部，對她要具忠誠度與默契，共事時間才能久，也因此王惠美兩任任期能被視為縣府團隊核心成員，就是能夠取得其信任，縣府「鹿港幫」的說法也因此不脛而走。

另一位升任副秘書長、61歲的陳燕慧，會計與資訊科技學系碩士，基層財政系統出身，歷任財政處副處長、秘書、財政處長、地稅局副局長與局長等職務，財稅資歷完整。

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