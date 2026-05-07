障礙者參與國考門檻仍高 范雲舉陳俊翰為例促檢討

立委范雲今日質詢以陳俊翰為例，質疑障礙者參與國考門檻仍高，促考試院和考選部檢討。（記者林曉雲攝）

立委范雲今（7）日在立法院司法委員會質詢時指出，現行國家考試對身心障礙考生的應考支持與審查制度，存在高度僵化與代表性不足問題，與「身心障礙者權利公約（CRPD）」強調的合理調整與障礙者參與精神仍有落差，她要求考試院與考選部檢討「身心障礙者應國家考試權益維護辦法」，並提出初步改革報告。

考試院秘書長劉建忻答詢表示，考試最重視公平和保密，對身障者有各種不便的延長考試和相關安排，是否應該做更多人權思考，可以進一步討論。考選部長劉孟奇答詢說明，近年有很大的進步，目前身心障礙考生權益審查機制中，17名委員裡政府代表僅4人，其餘包含醫療專家及身障團體代表，其中身障團體代表有6席，考選部會繼續努力推動改革。

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身障團體透過已故律師陳俊翰的母親向范雲陳情，她表示，陳俊翰為先天性脊髓性肌肉萎縮症患者，不僅曾獲律師高考榜首，亦擁有哈佛法學院碩士、美國紐約州律師執照等優異學經歷，但當年參加我國國考時，即使申請延長作答時間，仍得犧牲休息時間完成考試，凸顯制度對障礙者實際需求理解不足。

范雲指出，根據考選部統計，2024年身心障礙考生報考公務人員考試人數僅占總考生1.9%；2022年身心障礙特考報考人數，也僅占全國身心障礙人口約0.2%，數據顯示障礙者參與國考門檻仍高，國家應從制度面提供更合理且具彈性的支持措施，而依照CRPD精神，以及目前正在修正的障權法方向，涉及障礙者權益的決策，應提高障礙者及障權團體參與比例，而不是只由政府或醫療專家主導。

范雲表示，國考延長時間制度採固定級距，不同障礙類別與個別作答狀況缺乏彈性評估，例如考試時間未滿2小時者僅能延長20分鐘，且獲准延長作答時間後，不得再要求延長休息時間。她質疑，能力測驗不應淪為「速度比賽」，尤其對部分肢體障礙或重度障礙者而言，實際作答困難遠高於一般考生。

范雲質疑，現行審查機制過度依賴「障礙類別」與「障礙存續期間」作為判斷標準，容易忽略個別障礙者真實需求，但國家人權委員會於2023年發布「身心障礙者合理調整參考指引」已明確指出，合理調整應依據障礙者自身情況，而非將障礙者權利視為福利措施，要求參考障權法的修法方向，檢討相關制度。

考選部長劉孟奇（左）答詢說明，近年已有很大的進步，會繼續努力改革。（記者林曉雲攝）

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