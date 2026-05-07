為周典論解套？藍委排審選罷法惹議 內政委員會宣布暫緩

內政委員會今（7）日上午排審公職人員選罷法、正副總統選罷法，在場立委於會議休息期間討論議程變更。（記者陳治程攝）

年底九合一地方選舉將屆，傳出國民黨中央要求儘速排審「總統副總統選舉罷免法第87條修正草案」，被認為是為屏東縣議長周典論涉連署案解套，支持屏東選情；立法院內政委員會今排審此案，遭民進黨立委批評「量身打造」、「暗渡陳倉」，提案要求變更議程，經休息討論後，召委廖先翔最終宣布暫緩該案審查，待行政院提案後，擇期排審。

立法院內政委員會今（7）日上午排定審查「公職人員選舉罷免法」、「總統副總統選舉罷免法」部分條文修正草案，並邀請內政部長劉世芳列席。媒體報導，為翻轉地方選情，國民黨立委提案擬修正總統副總統選罷法第87條，對連署人行求期約或交付賄賂或其他不正利益，使其為特定被連署人連署或不為連署，增訂「被連署人未登記為候選人」者，刑罰選項增加「拘役或罰金」，遭外界質疑是為屏東縣議長周典論解套。國民黨籍屏東縣議長周典論涉以500萬台幣助郭台銘選總統連署案，一審遭依違反選罷法判刑4年、二審改判3年2月，高雄高分院本月27日將更一審宣判。

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對此，民進黨立委李柏毅程序指出，委員會不應排審政府總統選罷法第87條，為特定人士、護航賄選量身修法；民進黨立委黃捷也說，國民黨在今日議程排審該案是「暗渡陳倉、包藏禍心」，為了爭取周典論支持、幫蘇清泉增加選票，竟要修法讓周典論買票不用關，但該修法連藍委都不支持，呼籲委員會將該案移出議程。

隨後，李柏毅提案變更議程，林思銘等人提案修正總統副總統選罷法第87條修正草案本日不予審議，召委廖先翔宣布會議休息，讓大家討論。經約15分鐘討論，廖先翔宣布本次議會議程變更，本日確定暫不處理該案，待行政院提出院版後，另訂期繼續審查。

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